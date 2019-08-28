Алла Пугачева и Лайма Вайкуле публично посмеялись над «новой примадонной» Светланой Лободой

26 августа Светлана Лобода опубликовала в своем микроблоге видео, сделанное во время встречи с Аллой Пугачевой. В ролике Алла Борисовна хвалит артистку и благословляет ее на дальнейшие творческие успехи.
Эти слова были отсылкой к одноименной песне Пугачевой. Во время «Новой Волны 2019» ее решила исполнить Светлана Лобода — причем в новой аранжировке, созданной специально для нее Игорем Крутым.
Увы, не всем понравилось выступление певицы. Обычно публика довольно трепетно относится исполнению хитов прошлых лет современными знаменитостями.
Отреагировала на хит в исполнении Светланы и сама Пугачева, записав 28 августа юмористическое видео вместе со своей верной подругой Лаймой Вайкуле.
«Живи спокойно, страна! Ведь у тебя еще одна», — повторяет в ролике слова той самой песни Алла Борисовна. «Еще одна? Кто такая?» — с удивлением спрашивает ее собеседница. «Все знают. Ну, собственно, и хватит!» — резюмирует Пугачева, заливаясь хохотом. Интересно, что именно имели в виду знаменитости, записывая это видеообращение?