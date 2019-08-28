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Алла Пугачева и Лайма Вайкуле публично посмеялись над «новой примадонной» Светланой Лободой

На днях Алла Пугачева на виду у всех признала успех Светланы Лободы и иносказательно назначила ее своей преемницей. Впрочем, в скором времени Примадонна будто бы взяла свои слова обратно, сыронизировав над певицей. 

26 августа Светлана Лобода опубликовала в своем микроблоге видео, сделанное во время встречи с Аллой Пугачевой. В ролике Алла Борисовна хвалит артистку и благословляет ее на дальнейшие творческие успехи. 

«Живи спокойно, страна! Ведь у тебя еще она! Все остальные в тени», — заявила тогда Примадонна. 

Эти слова были отсылкой к одноименной песне Пугачевой. Во время «Новой Волны 2019» ее решила исполнить Светлана Лобода — причем в новой аранжировке, созданной специально для нее Игорем Крутым. 

Увы, не всем понравилось выступление певицы. Обычно публика довольно трепетно относится исполнению хитов прошлых лет современными знаменитостями. 

Пользователи Сети обвинили Лободу в горделивости и преувеличении своей роли в отечественном шоу-бизнесе. 

Отреагировала на хит в исполнении Светланы и сама Пугачева, записав 28 августа юмористическое видео вместе со своей верной подругой Лаймой Вайкуле.

«Живи спокойно, страна! Ведь у тебя еще одна», — повторяет в ролике слова той самой песни Алла Борисовна. «Еще одна? Кто такая?» — с удивлением спрашивает ее собеседница. «Все знают. Ну, собственно, и хватит!» — резюмирует Пугачева, заливаясь хохотом. Интересно, что именно имели в виду знаменитости, записывая это видеообращение?

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28 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @laima_vaikule_official,@alla_orfey, @lobodaofficial/Instagram
Теги

Лайма Вайкуле, Алла Пугачева, Светлана Лобода

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Надоели эти клячи с голубком 😒 еще губастую притянули..

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