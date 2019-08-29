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Экс-возлюбленная Тимати Мила Волчек вышла замуж за сына олигарха накануне родов

В апреле Мила Волчек и Алексей Гарбер обручились, а вскоре девушка объявила, что ждет ребенка. На днях знаменитая пара узаконила свои отношения. 
Мила Волчек
Мила Волчек и Алексей Гарбер

Этой весной отечественным СМИ стало известно, что бывшая возлюбленная рэпера Тимати, 34-летняя Мила Волчек, помолвлена с сыном известного российского миллиардера Марка Гарбера Алексеем. 

Об романе молодых людей стало известно около года назад, когда они впервые вместе появились на публике

Пара не любит афишировать подробности своих отношений. Дабы предотвратить появление множества слухов, вскоре после того, как Гарбер сделал Волчек предложение, девушка объявила о своей беременности и попросила журналистов не беспокоить их с возлюбленным. 

Мила Волчек
 

На днях, предположительно 28 августа, Мила и Алексей расписались в одном из ЗАГСов Москвы. Об этом объявил в своем микроблоге сам счастливый жених. 

«Garbers inda house», — подписал один из снимков с избранницей Гарбер. 

В Сети почти не найти кадров с торжества знаменитостей. Судя по всему, они не стали устраивать пышный праздник и отметили начало нового этапа в своих отношениях в кругу родных и близких. 

Напомним, Мила Волчек на протяжении нескольких лет была спутницей Тимати. Поклонники были уверены, что рэпер женится на светской львице, однако по неизвестным причинам в начале 2010-х они расстались. 

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29 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru, Instagram
Теги

Мила Волчек, Тимати

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3 комментария Добавить комментарий
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  • ну вот, даже гербер женился на беременной волчек, а тимати на решетовой нет))

  • Хорошенькая она.Лучше ,чем Решетова.

  • У тимати каждый месяц если неделя новая «возлюбленная»(из проверенных источников), Решетова одна из них, но не единственная. Так что, смешно)

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