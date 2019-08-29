Экс-возлюбленная Тимати Мила Волчек вышла замуж за сына олигарха накануне родов

Этой весной отечественным СМИ стало известно, что бывшая возлюбленная рэпера Тимати, 34-летняя Мила Волчек, помолвлена с сыном известного российского миллиардера Марка Гарбера Алексеем.
Пара не любит афишировать подробности своих отношений. Дабы предотвратить появление множества слухов, вскоре после того, как Гарбер сделал Волчек предложение, девушка объявила о своей беременности и попросила журналистов не беспокоить их с возлюбленным.
На днях, предположительно 28 августа, Мила и Алексей расписались в одном из ЗАГСов Москвы. Об этом объявил в своем микроблоге сам счастливый жених.
В Сети почти не найти кадров с торжества знаменитостей. Судя по всему, они не стали устраивать пышный праздник и отметили начало нового этапа в своих отношениях в кругу родных и близких.
Напомним, Мила Волчек на протяжении нескольких лет была спутницей Тимати. Поклонники были уверены, что рэпер женится на светской львице, однако по неизвестным причинам в начале 2010-х они расстались.