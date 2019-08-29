Ксения Бородина поругалась с подругой из-за того, что та критиковала младшую дочь телеведущей

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина поругалась еще с одной приятельницей. Из списка подруг безвозвратно удалена Наталья Пушкина.

Ксения Бородина и Наташа Пушкина

36-летняя Ксения Бородина часто говорит, что не любит хейтеров (мол, им явно нечем заняться, раз они пишут оскорбительные комментарии в соцсетях), а иногда даже устраивает своеобразную «доску позора» и выкладывает в инстаграм-истории фотографии злопыхателей, которые чем-то обидели звезду.

Удивительное дело, но это правило распространяется не только на незнакомых людей, но и близких подруг. На прошлой неделе Ксения поругалась со своей приятельницей Натальей Пушкиной.

В комментариях в Инстаграме Пушкина позволила себе отметить, что дочь Бородиной Маруся — очень послушная девочка, а вот Теона — настоящий командир. Это, видимо, телеведущей категорически не понравилось, и она отписалась от подруги.

Ну а чуть позже поклонники Бородиной заметили, что Пушкиной не было на дне рождения Курбана Омарова, супруга Ксении. Девушкам пришлось высказаться об этой истории. Сначала слухи о том, что дружба кончилась, прокомментировала Наталья.

«В моем случае все произошло вовремя. Для многих очевидными оказались моменты, которые вы увидели со страниц Инстаграма. Но все мы взрослые люди и должны понимать, что это капля в море для окончательного разрыва. Все тоньше и глубже. Скажу одно — это мое абсолютно зрелое и взвешенное решение, а все недавние события лишь подтвердили его правильность».

Свою версию событий на суд публики явила и Бородина: «Знаете, у меня есть друзья не из Инстаграма, у меня с ними даже фото толком нет. По 16 лет дружим и выясняем отношения через звонки, встречи, крики, слезы, смех. Катя Жужа, Рита Агибалова, Алена Водонаева, Наташа Пушкина — все они стояли в первом ряду, фотографируясь на нашей свадьбе, и посмотрите, где они сейчас. Показуха не равна любви и дружбе. Запомните это! Писать посты про подруг — это дно. Я всегда буду молчать. Оправдываться — удел слабых».

Напомним, что с Катей Жужей Ксения перестала общаться в декабре 2017-го, когда девушка покинула телепроект «Дом-2». Говорят, что уйти Жужу заставили именно натянутые отношения с Бородиной. Позже Ксения высказывалась о ситуации очень резко и даже называла Катю «свиньей».

«У нее нет совести и понимания, что такое дружба, она предатель. Она очень хотела попасть в телевизор и жить моей жизнью. <...> Слишком много понтов у человека, за что в итоге она и поплатилась», — рассказывала Бородина.