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Инсайдер: Кейт Миддлтон командовала принцем Уильямом с самого начала отношений

Интересный факт подъехал от инсайдера из королевского дворца. Оказывается, Кейт Миддлтон запросто может поставить мужа на место и умеет делать это уже очень давно.
Кейт Миддлтон, принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям

Со стороны кажется, что 37-летняя Кейт Миддлтон — мягкая и пушистая. На самом деле эта женщина скоро сможет сравняться с «железной леди» Маргарет Тэтчер — такой уж у нее характер.

Герцогиня Кембриджская уверена в себе, любит, когда все идет по плану и не приемлет отклонений от установленного режима (причем во всем). И это не королевский дворец сделал ее такой — характер Кейт был стальным еще до встречи с принцем Уильямом. А на днях инсайдеры поведали интересную информацию: даже в самом начале отношений Миддлтон умудрялась командовать монаршей особой.

Кейт Миддлтон

В далеком 2006 году, когда принц Уильям даже не думал о женитьбе, он наслаждался жизнью и творил, что хотел. Тогда он поехал отдыхать на Ибицу вместе с Кейт и другом Гаем Пелли, которого часто называли «придворным шутом». Принц взял мопед и катался на нем прямо перед домом, который взял в аренду.

Миддлтон по какой-то причине это очень не понравилось. По словам инсайдера, «Кейт вышла из дома и, как матрона, сказала ему остановиться». «Кто угодно может тебя увидеть! Прекрати себя так вести», — прикрикнула на будущего мужа девушка. И Уильям послушался! Более того, после этого он выглядел как «наказанный школьник». Инсайдер уточняет: «Уильяму, возможно, это и не понравилось, но мнение Кейт было почти всегда правильным».

Видимо, Уильям понял, что на женщину с таким характером можно положиться — влюбленные поженились в 2011 году в Вестминстерском аббатстве в Лондоне спустя 10 лет после знакомства. 

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29 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
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Кейт Миддлтон, Принц Уильям

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  • В любой крепкой семье командует парадом жена.

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