Пользователи Сети обнаружили, что у Милы Волчек уже есть ребенок

На днях стало известно о свадьбе 34-летней Милы Волчек и наследника российского олигарха Марка Гарбера, 37-летнего Алексея. Пара обручилась этой весной, а вскоре Мила объявила о беременности.
О романе бывшей избранницы Тимати и сына миллиардера стало известно прошлой осенью, когда они впервые вместе вышли в свет. Уже тогда знаменитости скрыли профили в соцсетях от посторонних глаз и отказались давать журналистам какие-либо комментарии о своей жизни.
Однако недавно любопытные поклонники нашли страницу Милы во ВКонтакте, которую, в отличие от блога в Инстаграме, девушка не успела сделать приватной.
Судя по всему, в прошлом году Мила впервые стала мамой, а сейчас снова находится в положении.
Неизвестно, является ли отцом ее первого ребенка Алексей Гарбер — на некоторых кадрах Волчек позирует и с малышом, и с мужчиной, лицо которого сложно рассмотреть. К тому же, на ее странице имеются посты, посвященные расставанию и предательству, которые могут быть посвящены бывшему избраннику знаменитости.