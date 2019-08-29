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Пользователи Сети обнаружили, что у Милы Волчек уже есть ребенок

Казалось, что Мила Волчек старательно скрывает подробности своей личной жизни и очень неохотно контактирует с прессой. Однако недавно выяснилось, что молодая женщина довольно активно ведет страницу во ВКонтакте и рассказывает там о многих событиях из своей жизни. 
Мила Волчек
Мила Волчек и Алексей Гарбер

На днях стало известно о свадьбе 34-летней Милы Волчек и наследника российского олигарха Марка Гарбера, 37-летнего Алексея. Пара обручилась этой весной, а вскоре Мила объявила о беременности

Влюбленные не любят афишировать подробности своих отношений. 

О романе бывшей избранницы Тимати и сына миллиардера стало известно прошлой осенью, когда они впервые вместе вышли в свет. Уже тогда знаменитости скрыли профили в соцсетях от посторонних глаз и отказались давать журналистам какие-либо комментарии о своей жизни. 

Мила Волчек
 

Однако недавно любопытные поклонники нашли страницу Милы во ВКонтакте, которую, в отличие от блога в Инстаграме, девушка не успела сделать приватной. 

Ко всеобщему удивлению, в микроблоге Волчек еще в прошлом году появились... фотографии с маленьким ребенком и беременные снимки самой светской львицы!

Судя по всему, в прошлом году Мила впервые стала мамой, а сейчас снова находится в положении.

Неизвестно, является ли отцом ее первого ребенка Алексей Гарбер — на некоторых кадрах Волчек позирует и с малышом, и с мужчиной, лицо которого сложно рассмотреть. К тому же, на ее странице имеются посты, посвященные расставанию и предательству, которые могут быть посвящены бывшему избраннику знаменитости. 

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29 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Мила Волчек/Vk.com
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Мила Волчек, Тимати

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