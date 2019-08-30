Евгений Петросян и Татьяна Брухунова впервые вышли в свет вместе

Прошлым летом стало известно, что Евгений Петросян испытывает нежные чувства к Татьяне Брухуновой, которая уже давно работает в его театре. Юморист старше девушки более чем на 40 лет.
Все это время Евгений Ваганович и Татьяна не комментировали свои отношения. Несмотря на это, они регулярно путешествовали вместе, но не выставляли напоказ совместных снимков.
Однако совсем недавно все изменилось. 29 августа Петросян и Брухунова впервые появились на светском мероприятии, буквально переполненном журналистами.
Охотники за сенсациями сразу же окружили знаменитостей и начали их фотографировать. Это сильно смутило молодую женщину, не привыкшую к такому вниманию. «Понеслась... 12 лет мы ходим вместе на мероприятия, но только сейчас это стало кому-то интересно. Почему?» — задалась она вопросом в своем Инстаграме. Ого! 12 лет? Но отметим, что лишь сейчас фотографам удалось сделать снимок пары.
Пока Брухунова пыталась спрятаться от фотографов за импровизированным веером, Петросян демонстрировал абсолютное спокойствие и широко улыбался в камеру. Судя по всему, юморист уже готов официально признать Татьяну своей избранницей.