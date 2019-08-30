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Евгений Петросян и Татьяна Брухунова впервые вышли в свет вместе

В прошлом году стало известно о романе Евгения Петросяна и его молодой ассистентки Татьяны Брухуновой. Все это время пара скрывала подробности своей личной жизни. Однако на днях они все же решились вместе посетить публичное мероприятие.
Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова

Прошлым летом стало известно, что Евгений Петросян испытывает нежные чувства к Татьяне Брухуновой, которая уже давно работает в его театре. Юморист старше девушки более чем на 40 лет. 

Поговаривают, что именно ради Брухуновой мужчина решил развестись с Еленой Степаненко и начать скандальный процесс дележки имущества. 

Все это время Евгений Ваганович и Татьяна не комментировали свои отношения. Несмотря на это, они регулярно путешествовали вместе, но не выставляли напоказ совместных снимков. 

Однако совсем недавно все изменилось. 29 августа Петросян и Брухунова впервые появились на светском мероприятии, буквально переполненном журналистами. 

Пара посетила закрытие конкурса молодых исполнителей «Новая Волна» в Сочи. 

Охотники за сенсациями сразу же окружили знаменитостей и начали их фотографировать. Это сильно смутило молодую женщину, не привыкшую к такому вниманию. «Понеслась... 12 лет мы ходим вместе на мероприятия, но только сейчас это стало кому-то интересно. Почему?» — задалась она вопросом в своем Инстаграме. Ого! 12 лет? Но отметим, что лишь сейчас фотографам удалось сделать снимок пары.

  • Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
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    Евгений Петросян впервые вывел в свет молодую возлюбленную Татьяну Брухунову
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Пока Брухунова пыталась спрятаться от фотографов за импровизированным веером, Петросян демонстрировал абсолютное спокойствие и широко улыбался в камеру. Судя по всему, юморист уже готов официально признать Татьяну своей избранницей.

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30 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @bruhunova, @petrosyanevgeny/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Татьяна Брухунова, Евгений Петросян

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