Ксения Бородина отчитала фолловеров, поверивших в ее развод с Курбаном Омаровым

Похоже, у 36-летней телеведущей, что называется, накипело! Вчера вечером Ксения Бородина опубликовала гневный пост, в котором предельно ясно высказала свое отношение к желтой прессе, культу соцсетей и своим доверчивым подписчикам.

Ксения Бородина

«Каждый раз сила человека заключается в его молчании, когда он не обращает внимания на людей, которые по своим причинам пытаются обидеть и зацепить», — именно с таких слов начала свое объемное послание к подписчикам Ксения Бородина.

Ксения Бородина и Курбан Омаров

Действительно, молчала телеведущая долго. Последний месяц вокруг ее семьи то и дело ходили разные слухи: сначала пользователи Сети были уверены, что Ксения и Курбан разводятся, затем в прессе появились заголовки о том, что знаменитости неправильно воспитывают своих детей... Было всякое! Но Ксения до поры до времени старалась не комментировать эти домыслы и продолжала жить, как прежде.

Курбан Омаров и Ксения Бородина

Вероятно, финальной точкой стали многочисленные сообщения, которые телеведущая получила после празднования дня рождения своего супруга. Поклонники внимательно разглядывали инстаграм-истории звезды и гостей мероприятия. Пристально изучив все фото- и видеоматериалы, они пришли к выводу, что Ксения не произнесла тост любимому мужу — а, значит, между ними все же «что-то не так».

Курбан Омаров и Ксения Бородина

«Жизнь она одна. Инста-мир — это всего лишь соцсеть, и давайте об этом не забывать. Кто-то написал мне вчера, а почему тост на дне рождении у Курбана был от друзей, а от вас не было. Поверьте мне — был и очень теплый, хорошо только, что это не выставил никто. Я вообще прошу своих близких меньше меня выставлять. Потому что я не готова тут все показывать и публичность не равно эксгибиционизм», — заявила Ксения.

Ксения Бородина и Курбан Омаров

Телеведущая вспомнила и новости желтой прессы, в которой на все лады обсуждался ее «развод» с Курбаном. «Вырванные слова из контекста ради дебильных заголовков в говно-журналах, людей, которые пытаются к тебе приблизиться и что-то от тебя получить, потому что большая аудитория! Развод, потому что муж с женой не лайкают друг друга уже неделю! Прекратите верить статьям, собирать сплетни!» — обратилась к поклонникам Бородина.

1 2 3 ... 10 Курбан Омаров и Ксения Бородина — одна из самых популярных пар отечественного шоу-бизнеса

За считаные минуты пост набрал огромное количество лайков и столько же комментариев. Кто-то горячо поддержал Ксению, другие же посоветовали ей меньше внимания уделять фальшивым новостям.