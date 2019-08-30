Лолита призналась, что по ночам пишет бывшему мужу смс, за которые ей стыдно

Лолита никогда не стеснялась рассказывать о своей жизни и отношениях с мужчинами. И начинать не собирается. На днях звезда призналась, что с трудом переживает развод с Дмитрием Ивановым.

Дмитрий Иванов и Лолита

На «Новой волне» Лолита разоткровенничалась с журналистами и рассказала: она очень переживает из-за расставания с 44-летним Дмитрием Ивановым.

«Я вовсе не сильная, как многие думают. Мне тоже бывает мучительно больно, так же, как всем, приходится тошно. Иногда ты не знаешь, что с этим делать», — призналась певица.

Более того, она не стала скрывать, что строчит экс-супругу сообщения. Правда, не пьяные, как это обычно делают девушки, а ночные.

«О том, что творится у меня на душе, говорят те многие смс, которые я пишу Диме в ночи, а потом извиняюсь за это. Но он мудро относится к этому, все понимает. Я всегда говорила о том, что, будучи на 12 лет младше меня, он в разы мудрее», — поведала певица.

Лолита также рассказала, что не собирается делать вид, что все хорошо — за такую честность и искренность Лолиту и любит вся страна.

1 2 3 ... 8 Лолита объявила о разводе с Дмитрием Ивановым меньше трех месяцев назад

Отметим, что на днях стало известно: экс-супруг Лолиты уже состоит в отношениях с новой женщиной. Об этом в комментариях поведала поклонникам сама артистка. Многие предположили, что Дмитрий не просто нашел себе новую возлюбленную, но и встречался с ней за спиной у законной супруги. Эти домыслы Милявская оставила без внимания.