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«Остров закрывают»: семья Оксаны Самойловой рискует оказаться в эпицентре урагана

Нет, это не очередной триллер про конец света, а всего лишь момент из жизни Джигана и его родных, которые наслаждаются (вернее, наслаждались) отдыхом в Майами. Ведь на Флориду надвигается ураган «Дориан».
Скрин из инстаграм-историй Оксаны Самойловой
Скрин из инстаграм-историй Оксаны Самойловой

Порывистый ветер, проливной дождь и резкое похолодание — именно такая погода будет царить над побережьем Майами в течение ближайших дней. На Флориду надвигается ураган «Дориан», разрушения от которого пока оценивают на два балла. 

Джиган и Оксана Самойлова с дочерьми Ариелой, Леей и Майей
Джиган и Оксана Самойлова с дочерьми Ариелой, Леей и Майей

Кажется, солнечный отдых Оксаны Самойловой и Джигана должен был стать идеальным, ведь каждый год они посещают свое любимое место на побережье Флориды, загорают, купаются и даже рыбачат. Однако в этот раз супруги, судя по всему, не посмотрели прогноз погоды, прежде чем отправиться на каникулы к Атлантическому океану. Теперь они вынуждены практически «выживать» в экстремальных климатических условиях.

Об этом сообщила в своем Инстаграме сама Оксана. Она рассказала подписчикам, что погода на острове, где отдыхает ее семья, внезапно испортилась. Джиган даже вынужден был запастись бутилированной водой и «сухим пайком», чтобы его родные в случае непредвиденных обстоятельств не страдали от голода и жажды. 

Оксана Самойлова призналась, что «остров закрывают», поэтому вряд ли во время урагна будут работать кафе и магазины. Судя по всему, пока семья рэпера планирует оставаться в своей пляжной вилле, однако не исключен факт, что они найдут более безопасное укрытие. 

Впрочем, опасения звездных родителей никак не сказываются на настроении их детей. 7-летняя Ариела, как ни в чем не бывало, продолжает заниматься уроками, а вот 4-летняя Лея, кажется, только рада необычной погоде. Дочери Джигана, как и прежде, играют, веселятся и, похоже, чувствуют себя совершенно комфортно.

Надеемся, что ураган не испортит отдых Оксане Самойловой, и ее семья благополучно вернется домой.

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30 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @samoylovaoxana/Instagram
Теги

Оксана Самойлова, Джиган

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  • вот об этом пишут? серьезно?

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