Скандальный брат Елизаветы II принял участие в экстремальном реалити-шоу

56-летний лорд Ивар Маунтбеттен решил проверить себя на прочность и принял участие в экстремальном шоу о выживании в диких условиях. Реалити появится на экранах уже на следующей неделе.

Джеймс Койл и Ивар Маунтбеттен

Двоюродный брат Елизаветы II лорд Ивар Маунтбеттен — праправпраправнук королевы Виктории и потомок Александра Пушкина. А еще он первый открытый гомосексуалист в королевской семье (в прошлом году Ивар вступил брак со своим партнером Джеймсом Койлом) и искатель приключений. Маунтбеттен принял участие в шоу «Остров сокровищ» британского путешественника Беара Гриллса.

«Я подал заявку на участие в шоу в порыве безумия, и — невероятно — меня приняли. В этом году они изменили формат, теперь мы будем искать настоящие деньги, шоу обещает превратиться в драму», — восторженно прокомментировал лорд Ивар свое участие изданию Daily Mail.

Беар Гриллс

Серии с Иваром уже отсняты и ждут своего часа, чтобы предстать на суд публики на следующей неделе, поэтому Маунтбеттен не может распространяться о том, что же происходило с ним на проекте. Однако мужчина все же сказал журналистам, что «это был невероятный опыт».

Суть шоу «Остров сокровищ» очень проста: участников привозят на необитаемый остров и оставляют в одиночестве. У конкурсантов есть только одежда, в которой они приехали, и некоторые базовые инструменты. Задача — найти сокровище. Главный приз — 100 тысяч фунтов стерлингов (около 8 млн рублей). Руководит съемкой и наблюдает за экспериментом 45-летний борец со стихией и дикой природой Беар Гриллс.

1 2 3 ... 8 Это двоюродный брат Елизаветы II — лорд Ивар Маунтбеттен

Лорд Ивар был женат на Пенелопе Томпсон. В этом браке родилось трое дочерей, но пара развелась в 2011 году, сохранив при этом хорошие отношения. Спустя пять лет Ивар объявил, что встречается с Джеймсом Койлом, директором компании, которая обслуживает самолеты. Мужчины познакомились на горнолыжном курорте в Швейцарии. Примечательно, что к алтарю Ивара вела его бывшая супруга.