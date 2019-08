Ксения Собчак запускает реалити-шоу о жизни Яны Рудковской и ее семьи

Ксения Собчак продолжает завоевывать внимание зрителей! Недавно стало известно, что медиадива намерена запустить собственное реалити-шоу с Яной Рудковской, Евгением Плющенко и Гном Гномычем в главных ролях.

Ксения Собчак

Несколько месяцев назад Ксения Собчак создала собственное шоу на YouTube, которое вмиг стало набирать миллионы просмотров. Еще через некоторое время знаменитость стала генеральным продюсером телеканала «Супер!» и сейчас активно разрабатывает план по развитию площадки.

На этом медиадива решила не останавливаться. Сейчас она активно работает над производством... собственного реалити-шоу!

Впрочем, в новой программе Ксению мы увидим лишь эпизодически. Главными героями шоу станут члены семьи Яны Рудковской.

Яна Рудковская

Собчак намерена ориентироваться на популярный западный формат. По сообщениям портала Super.ru, реалити станет аналогом известного американского шоу Keeping Up with the Kardashians с семейством Кардашьян в главных ролях.

Известно, что знаменитость уже приобрела у западных вещателей лицензию на производство подобной программы.

Как стало известно корреспондентам портала, шоу будет рассказывать о закулисье отечественного шоу-бизнеса. В нем будут принимать участие не только родные Яны Рудковской, но и ее близкие друзья-знаменитости.



Кстати, в первых сериях будущего телепродукта уже успел засветиться Дима Билан. Съемки проходили во время фестиваля «Новая Волна» в Сочи.



Ожидается, что реалити выйдет в эфир уже в октябре. Лично мы его уже очень ждем! А вы?