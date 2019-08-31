Ксения Собчак запускает реалити-шоу о жизни Яны Рудковской и ее семьи

Несколько месяцев назад Ксения Собчак создала собственное шоу на YouTube, которое вмиг стало набирать миллионы просмотров. Еще через некоторое время знаменитость стала генеральным продюсером телеканала «Супер!» и сейчас активно разрабатывает план по развитию площадки.
Впрочем, в новой программе Ксению мы увидим лишь эпизодически. Главными героями шоу станут члены семьи Яны Рудковской.
Собчак намерена ориентироваться на популярный западный формат. По сообщениям портала Super.ru, реалити станет аналогом известного американского шоу Keeping Up with the Kardashians с семейством Кардашьян в главных ролях.
Как стало известно корреспондентам портала, шоу будет рассказывать о закулисье отечественного шоу-бизнеса. В нем будут принимать участие не только родные Яны Рудковской, но и ее близкие друзья-знаменитости.
Кстати, в первых сериях будущего телепродукта уже успел засветиться Дима Билан. Съемки проходили во время фестиваля «Новая Волна» в Сочи.
Ожидается, что реалити выйдет в эфир уже в октябре. Лично мы его уже очень ждем! А вы?