Экс-возлюбленная принца Гарри Элли Голдинг вышла замуж с королевским размахом

31 августа, в последний день лета, арт-дилер Каспар Джоплинг и певица Элли Голдинг стали мужем и женой. Влюбленные готовились к свадьбе около года и в результате устроили грандиозный праздник с внушительным списком гостей.

Элли Голдинг и Каспар Джоплинг

31 августа Элли Голдинг вышла замуж за Каспара Джоплинга. Певица и известный арт-дилер вместе уже около двух лет.

Элли всегда мечтала о пышном празднике — примерно таком, какой был у ее экс-бойфренда принца Гарри.

Почетными гостями торжества стали представители британской королевской семьи, с которыми давно и очень близко знакома исполнительница — принцесса Евгения и Беатрис, а также их мама Сара Фергюсон.

Принцесса Евгения

Поговаривают, что приглашения на торжество получили и принцы Уильям и Гарри с женами. Несмотря на это, они пропустили мероприятие.

Кстати, причина вовсе не в том, что раньше Гарри встречался с Элли

31 августа — годовщина смерти принцессы Дианы. Каждый год в этот день братья встречаются и вспоминают мать. В этот раз к мероприятию Гарри и Уильяма присоединились их дети и супруги.



Свадебное торжество прошло на севере Великобритании, в роскошном замке семейства Говардов. На невесте было платье марки Chloe, эскиз которого она разрабатывала вместе с дизайнером Наташей Рамси Леви.



Кроме членов королевской семьи на свадьбу были приглашены и представители шоу-бизнеса — Сиенна Миллер, Кэти Перри, Орландо Блум и многие другие.



Кстати, среди гостей была и Крессида Бонас, с которой принц Гарри встречался до романа с Элли Голдинг. Скорее всего, девушек познакомила принцесса Евгения, которая тесно дружит с ними обеими.