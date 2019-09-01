Моника Беллуччи и Венсан Кассель посетили спецпоказ фильма, в котором снимались, будучи супругами

Венсан Кассель и Моника Беллуччи были вместе почти два десятилетия — с 1996-го по 2013 год. Они познакомились на съемках фильма, в котором им достались главные роли, и с тех пор не раз вместе появлялись на экране.
Из-за чрезмерной жестокости и запутанного сюжета фильм получил скандальную известность. Впрочем, в этом году, в рамках 76-го Венецианского кинофестиваля, зрителям была представлена его новая версия.
Несмотря на давний развод, Беллуччи и Кассель появились на премьере триллера, в котором много лет назад сыграли супружескую пару.
Весь вечер Монику и Касселя сопровождал Гаспар Ноэ. Режиссер постоянно стоял между экс-супругами и старался поддерживать беседу.
Напомним, знаменитости развелись в 2013 году. За это время Венсан Кассель успел снова жениться и стать отцом. У Беллуччи же было несколько ярких романов — совсем недавно она рассталась с молодым художником Николя Лефевром.