Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Моника Беллуччи и Венсан Кассель посетили спецпоказ фильма, в котором снимались, будучи супругами

31 августа в Италии состоялся показ обновленной версии триллера «Необратимость» (2002). Фильм представили режиссер ленты Гаспар Ноэ и актеры Венсан Кассель и Моника Беллуччи, которые уже несколько лет находятся в разводе.
Моника Беллуччи, Венсан Кассель
Моника Беллуччи, Гаспар Ноэ и Венсан Кассель

Венсан Кассель и Моника Беллуччи были вместе почти два десятилетия — с 1996-го по 2013 год. Они познакомились на съемках фильма, в котором им достались главные роли, и с тех пор не раз вместе появлялись на экране.

Их последней совместной работой стал триллер «Необратимость», снятый французским режиссером Гаспаром Ноэ. 

Из-за чрезмерной жестокости и запутанного сюжета фильм получил скандальную известность. Впрочем, в этом году, в рамках 76-го Венецианского кинофестиваля, зрителям была представлена его новая версия. 

Моника Беллуччи
 

Несмотря на давний развод, Беллуччи и Кассель появились на премьере триллера, в котором много лет назад сыграли супружескую пару. 

На мероприятии знаменитости вели себя весьма сдержанно по отношению друг к другу. 

Весь вечер Монику и Касселя сопровождал Гаспар Ноэ. Режиссер постоянно стоял между экс-супругами и старался поддерживать беседу. 

Напомним, знаменитости развелись в 2013 году. За это время Венсан Кассель успел снова жениться и стать отцом. У Беллуччи же было несколько ярких романов — совсем недавно она рассталась с молодым художником Николя Лефевром. 

Перейти к обсуждению


01 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Моника Беллуччи, Венсан Кассель, Тина Кунаки

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-21 13:36:00
302
как забрать ребёнка , куда обращаться? квартира мне её не нужна , средств , возможностей достаточно , чтоб дать ребёнку лучшее образование, воспитание, внимание . Телефон, контакт?
СМИ выяснили, кто станет опекуном 10-летней внучки скончавшейся Александры Назаровой
20 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.