Моника Беллуччи и Венсан Кассель посетили спецпоказ фильма, в котором снимались, будучи супругами

31 августа в Италии состоялся показ обновленной версии триллера «Необратимость» (2002). Фильм представили режиссер ленты Гаспар Ноэ и актеры Венсан Кассель и Моника Беллуччи, которые уже несколько лет находятся в разводе.

Моника Беллуччи, Гаспар Ноэ и Венсан Кассель

Венсан Кассель и Моника Беллуччи были вместе почти два десятилетия — с 1996-го по 2013 год. Они познакомились на съемках фильма, в котором им достались главные роли, и с тех пор не раз вместе появлялись на экране.

Их последней совместной работой стал триллер «Необратимость», снятый французским режиссером Гаспаром Ноэ.

Из-за чрезмерной жестокости и запутанного сюжета фильм получил скандальную известность. Впрочем, в этом году, в рамках 76-го Венецианского кинофестиваля, зрителям была представлена его новая версия.

Несмотря на давний развод, Беллуччи и Кассель появились на премьере триллера, в котором много лет назад сыграли супружескую пару.

На мероприятии знаменитости вели себя весьма сдержанно по отношению друг к другу.

Весь вечер Монику и Касселя сопровождал Гаспар Ноэ. Режиссер постоянно стоял между экс-супругами и старался поддерживать беседу.

1 2 3 ... 10 Моника Беллуччи и Венсан Кассель вместе пришли на премьеру фильма

Напомним, знаменитости развелись в 2013 году. За это время Венсан Кассель успел снова жениться и стать отцом. У Беллуччи же было несколько ярких романов — совсем недавно она рассталась с молодым художником Николя Лефевром.