Сказочный торт и выступления фокусников: дочь Пескова и Навки Надя отметила 5-летие в компании детей других звезд

В минувшие выходные Дмитрий Песков и Татьяна Навка устроили праздник в честь недавно прошедшего дня рождения своей дочери Нади. На первый юбилей девочки пришли наследники представителей отечественного спорта, политики и шоу-бизнеса.

21 августа дочери Дмитрия Пескова и Татьяны Навки исполнилось 5 лет. В тот день семья ограничилась небольшим застольем, решив устроить пышный праздник в выходные на следующей неделе — наверняка для того, чтобы застать в столице как можно больше звездных друзей.

Торжество состоялось 31 августа в загородном особняке Навки и Пескова.

На именины пригласили звездных друзей Нади — Аллу-Викторию и Мартина Киркоровых, Сашу Плющенко и других наследников известных фамилий.

Торжество было решено организовать в сказочном стиле. Судя по всему, Надя осталась под впечатлением от недавно вышедшего фильма «Алладин», ведь все на празднике отражало атмосферу восточной легенды — от торта с фигуркой принцессы Жасмин до аниматоров и танцовщиков в пестрых нарядах.

Кроме того, маленьких гостей развлекали фокусники и дрессировщики.

Особенно впечатлили Надю и других детей настоящий львенок и большие попугаи. Все ребята с радостью фотографировались с животными и даже осмеливались их погладить.

1 2 3 ... 10 21 августа Наде Песковой исполнилось 5 лет

Пока именинница и ее друзья наблюдали за выступлениями и участвовали в конкурсах, ее родители общались со взрослыми гостями праздника и принимали многочисленные поздравления — в том числе и с грядущей годовщиной свадьбы. Напомним, Навка и Песков поженились 1 сентября 2015-го, через год после рождения дочери.