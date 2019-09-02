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СМИ: жена Андрея Григорьева-Апполонова подала на развод

Андрей Григорьев-Апполонов расстался с женой несколько месяцев назад. Официально разводиться они не спешили, ведь «рыжий из Иванушек» надеялся спасти брак. Очевидно, супруги не смогли решить свои разногласия.
Андрей Григорьев-Апполонов

Несмотря на то, что Андрей Григорьев-Апполонов и его жена Мария расстались, а девушка перестала скрывать своего нового возлюбленного, баскетболиста Андрея Зубкова, музыкант не терял надежду, что сможет спасти брак. Более того, в интервью он рассказывал, что по-прежнему любит супругу так же сильно, как и в первый день знакомства. 

Решить семейные проблемы у пары так и не получилось. Как сообщает «СтарХит», в начале августа Мария все-таки подала на развод. Первое заседание по делу состоялось 20 августа, следующее — и финальное — назначено на 10 сентября. 

«Андрей и Маша прожили вместе больше 15 лет, понятно, что страсть уходит, так и случилось, — рассказали «СтарХиту» исайдеры, близкие к паре. — Он пытался встряхнуть их брак, вернуть внимание жены. Но увы. У нее уже другая жизнь. Возможно, в суде поднимут вопрос о месте жительства мальчиков, но ребята настроены решить эти моменты мирным путем. Оба работают над тем, чтобы сохранить дружеские отношения после расставания».

Пока что дети Андрея и Марии — 15-летний Иван и 11-летний Артемий — живут с отцом. 

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02 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @masha.g.a, @apollonov_ag/Instagram
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Андрей Григорьев-Апполонов

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ну и правильно. Товарищ Аполлонов явно имеет пьющий вид и верностью не знаменит) я как-то рада за неё. Хотя с молодым любовникрм надо осторожнее, Маша))

  • Сыграла на опережение 😉 И правильно, мальчиков в таком возрасте должен воспитывать отец!

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