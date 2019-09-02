СМИ: жена Андрея Григорьева-Апполонова подала на развод

Андрей Григорьев-Апполонов расстался с женой несколько месяцев назад. Официально разводиться они не спешили, ведь «рыжий из Иванушек» надеялся спасти брак. Очевидно, супруги не смогли решить свои разногласия.

Несмотря на то, что Андрей Григорьев-Апполонов и его жена Мария расстались, а девушка перестала скрывать своего нового возлюбленного, баскетболиста Андрея Зубкова, музыкант не терял надежду, что сможет спасти брак. Более того, в интервью он рассказывал, что по-прежнему любит супругу так же сильно, как и в первый день знакомства.

Решить семейные проблемы у пары так и не получилось. Как сообщает «СтарХит», в начале августа Мария все-таки подала на развод. Первое заседание по делу состоялось 20 августа, следующее — и финальное — назначено на 10 сентября.

«Андрей и Маша прожили вместе больше 15 лет, понятно, что страсть уходит, так и случилось, — рассказали «СтарХиту» исайдеры, близкие к паре. — Он пытался встряхнуть их брак, вернуть внимание жены. Но увы. У нее уже другая жизнь. Возможно, в суде поднимут вопрос о месте жительства мальчиков, но ребята настроены решить эти моменты мирным путем. Оба работают над тем, чтобы сохранить дружеские отношения после расставания».

Пока что дети Андрея и Марии — 15-летний Иван и 11-летний Артемий — живут с отцом.