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Беременная Анастасия Решетова вернулась в Россию и готова рожать

Инстадива Анастасия Решетова пообещала, что родит ребенка в Москве, и, кажется, сдержит свое слово. На днях звезда вернулась в столицу.

23-летняя Анастасия Решетова на днях вернулась в Москву с солнечных Мальдив. Возлюбленная Тимати рассказала подписчикам, что ее рейс пришелся как раз на ту последнюю неделю, когда врачи разрешают перелеты. Еще несколько дней, и Решетова уже не смогла бы оказаться дома. А ведь Анастасия неоднократно говорила, что планирует рожать малыша именно здесь: «Роды будут в России, другой вариант даже не рассматривался».

Перелет прошел не так легко, как на это надеялась Решетова. «Тонус, укачивание, боли в спине, токсикоз вернулся. В общем, было весело», — написала Решетова в Инстаграме.

Теперь Анастасия активно готовится к родам (а случится это совсем скоро). «''Режим ждуна'' активирован и больше никаких поездок у меня в ближайшее время не будет», — пообещала девушка.

Отметим, поклонники Решетовой и Тимат уверены, что Анастасия ждет мальчика. Сначала об этом проговорилась экс-возлюбленная рэпера Алена Шишкова, а потом многие стали отмечать форму живота и пупка Решетовой. Мол, именно так выглядит живот девушки, ожидающей наследника. Тимати и его невеста слухи о поле ребенка никак не комментируют.

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02 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
Теги

Анастасия Решетова, Тимати

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • У нее такой маленький и аккуратный живот получился.

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