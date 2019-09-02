«В школе я была изгоем и уродом»: Анна Седокова вспомнила о тяжелых временах, проведенных за партой

Сегодня Анна Седокова — знаменитая певица, автор звучных хитов и просто одна из самых соблазнительных артисток отечественной эстрады. На нее хотят быть похожи тысячи девушек, а на улице ей не дают прохода фанаты. Сотни признаний в любви, многочисленные восхищенные комментарии в соцсетях... и не скажешь, что в школе эта великолепная женщина страдала из-за травли и одиночества.
Певица призналась, что долгое время считала себя «страшной» и «самой некрасивой на планете». Никто с ней не общался из-за мамы-учительницы (считали девочку «предательницей», которая ежедневно доносит на одноклассников) и застенчивого характера.
Из-за этих подозрений маленькая Аня вообще перестала общаться со своей мамой и «ничего ей не рассказывала»: ни о школьных уроках, ни о переживаниях, ни о каких-никаких приятелях.
Из-за бедности семьи Аня ходила на уроки в немодной одежде, у нее не было возможности купить «легинсы, как у одноклассницы».
Даже наряд на выпускной Седокова сшила себе сама — из маминого старого платья. А когда со школой было покончено, девочка решила, что никогда больше не вернется в эту прежнюю несчастливую жизнь: там, где она была «уродом», «изгоем» и плакала в туалетах.
В завершении своего поста, Анна поддержала всех девочек и девушек, переживающих из-за своей внешности и тех, кто в школе не пользуется популярностью одноклассников.
«Как бы не было сложно сейчас идти в новую школу или в нее возвращаться, просто помни! У тебя есть одна знакомая, которая из самого гадкого утенка превратилась в девушку, которой каждый день говорят на улицах, что любят ее», — написала звезда.
Поклонники с восхищением отнеслись к смелому посланию Анны Седоковой. Они выразили ей свою поддержку и написали тысячи ободряющих комментариев.