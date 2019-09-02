Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«В школе я была изгоем и уродом»: Анна Седокова вспомнила о тяжелых временах, проведенных за партой

Для одних школа — это первая дружба, влюбленность и нескончаемые тусовки с друзьями. А для других — один из самых непростых периодов в жизни. К удивлению многих, 36-летняя Анна Седокова относит себя ко второй категории, и вот почему.
Анна Седокова
Анна Седокова

Сегодня Анна Седокова — знаменитая певица, автор звучных хитов и просто одна из самых соблазнительных артисток отечественной эстрады. На нее хотят быть похожи тысячи девушек, а на улице ей не дают прохода фанаты. Сотни признаний в любви, многочисленные восхищенные комментарии в соцсетях... и не скажешь, что в школе эта великолепная женщина страдала из-за травли и одиночества.

«В школе я была уродом. Изгоем и самой непопулярной девочкой. Одной из тех, кто плачет в туалете, когда на дискотеке все танцуют парами», — так начала свой «первосентябрьский» пост Анна Седокова.

Певица призналась, что долгое время считала себя «страшной» и «самой некрасивой на планете». Никто с ней не общался из-за мамы-учительницы (считали девочку «предательницей», которая ежедневно доносит на одноклассников) и застенчивого характера.

Анна Седокова в школе
Анна Седокова в школе

Из-за этих подозрений маленькая Аня вообще перестала общаться со своей мамой и «ничего ей не рассказывала»: ни о школьных уроках, ни о переживаниях, ни о каких-никаких приятелях.

«Школьных друзей у меня нет. Как-то не сложилось. Меня никогда не принимали ни в какие компании, не брали на тусовки. Я не курила, не пила, матом не ругалась и то и дело притаскивала бездомных собак в класс», — поведала Анна. 

Из-за бедности семьи Аня ходила на уроки в немодной одежде, у нее не было возможности купить «легинсы, как у одноклассницы».

Анна Седокова в школе. (<i>на фото — слева)</i>
Анна Седокова в школе. (на фото — слева)

Даже наряд на выпускной Седокова сшила себе сама — из маминого старого платья. А когда со школой было покончено, девочка решила, что никогда больше не вернется в эту прежнюю несчастливую жизнь: там, где она была «уродом», «изгоем» и плакала в туалетах.

«Сейчас смотрю на свое фото и понимаю, что совсем все было может и не плохо. Но эти сумасшедшие комплексы и общественное мнение сделали из меня забитое в угол животное. Школу я ненавидела. А школа ненавидела меня», — призналась певица.

В завершении своего поста, Анна поддержала всех девочек и девушек, переживающих из-за своей внешности и тех, кто в школе не пользуется популярностью одноклассников. 

«Как бы не было сложно сейчас идти в новую школу или в нее возвращаться, просто помни! У тебя есть одна знакомая, которая из самого гадкого утенка превратилась в девушку, которой каждый день говорят на улицах, что любят ее», — написала звезда.

  • Анна Седокова
    1 2 3 ...10
    Сейчас Анна Седокова — популярная певица и идеал красоты для миллионов фанатов
    Смотреть галерею

Поклонники с восхищением отнеслись к смелому посланию Анны Седоковой. Они выразили ей свою поддержку и написали тысячи ободряющих комментариев.

Перейти к обсуждению


02 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @annasedokova/Instagram, Persona Stars
Теги

Анна Седокова

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-21 13:36:00
302
как забрать ребёнка , куда обращаться? квартира мне её не нужна , средств , возможностей достаточно , чтоб дать ребёнку лучшее образование, воспитание, внимание . Телефон, контакт?
СМИ выяснили, кто станет опекуном 10-летней внучки скончавшейся Александры Назаровой
20 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.