«Три дня сражаемся за воду и консервы»: как семья Оксаны Самойловой пережидает 5-балльный ураган «Дориан» в Майами

Вот уже несколько дней одна из самых знаменитых пар отечественного шоу-бизнеса вместе с дочерьми не могут попасть домой. Летние каникулы Оксаны Самойловой и Джигана должны были завершиться еще в конце августа, однако их планы в буквальном смысле разрушил мощный ураган, которые неожиданно образовался в районе побережья Майами (где и проводили отпуск селебрити).
Пока Самойлова старается не паниковать и шутит в своих инстаграм-историях, Ариела продолжает заниматься уроками, а Джиган даже выходит поплавать в штормовой океан под проливным дождем.
До поры до времени расстраивалась из-за «Дориана» одна 4-летняя Лея, которая отмечает день рождения 3 сентября.
Кажется, оставшиеся на острове люди настроены более, чем решительно. Они уже наслышаны о непогоде, а потому стараются набрать как можно большее количество припасов.
Оксана Самойлова призналась, что им с супругом приходится с трудом добывать еду и питьевую воду.
Она поведала, что мощный ураган, который за несколько дней сменил категорию с двух- до пятибалльного, немного изменил свое направление.
«Пока что светит солнце, все спокойно, и ничего не предвещает пальм, летающих на уровне 65 этажа. Но я все равно боюсь», — призналась Оксана Самойлова.