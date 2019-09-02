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«Три дня сражаемся за воду и консервы»: как семья Оксаны Самойловой пережидает 5-балльный ураган «Дориан» в Майами

На побережье Флориды обрушился ураган, который за несколько дней стал более разрушительным, чем предполагали метеорологи. Отрезанными от цивилизации оказались рэпер Джиган и Оксана Самойлова с детьми. 
Джиган и Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова

Вот уже несколько дней одна из самых знаменитых пар отечественного шоу-бизнеса вместе с дочерьми не могут попасть домой. Летние каникулы Оксаны Самойловой и Джигана должны были завершиться еще в конце августа, однако их планы в буквальном смысле разрушил мощный ураган, которые неожиданно образовался в районе побережья Майами (где и проводили отпуск селебрити).

Вылететь в Москву не получилось из-за угрозы авиакатастрофы. Рейс отменили, и Оксана с семьей была вынуждена пережидать стихийное бедствие прямо в его эпицентре. Супругам пришлось запастись водой, пропитанием и даже обдумать «план B». 

Пока Самойлова старается не паниковать и шутит в своих инстаграм-историях, Ариела продолжает заниматься уроками, а Джиган даже выходит поплавать в штормовой океан под проливным дождем. 

До поры до времени расстраивалась из-за «Дориана» одна 4-летняя Лея, которая отмечает день рождения 3 сентября. 

«Мы хотели сделать тут небольшой праздник, но теперь в эти дни намечается ураган 3 категории и, кажется, единственное веселье, которое нам светит, это консервы при свечах. Весь остров запаковали, все ставни позакрывали, воду в магазинах купить невозможно, введен режим ЧС. Муж разрабатывает план нашего спасения и говорит, надо лодку взять», — поделилась Оксана. 

Кажется, оставшиеся на острове люди настроены более, чем решительно. Они уже наслышаны о непогоде, а потому стараются набрать как можно большее количество припасов.

Лея, Ариела и Майя Устименко-Вайнштейн
Лея, Ариела и Майя Устименко-Вайнштейн

Оксана Самойлова призналась, что им с супругом приходится с трудом добывать еду и питьевую воду. 

«Мы уже 3 дня сражаемся в магазинах за воду, консервы и дошираки. Тут, видимо, все очень серьезно готовятся к таким мероприятиям. Но и мы не лыком шиты. Накупили еды столько, что теперь можем год дома сидеть», — рассказала знаменитость. 

Она поведала, что мощный ураган, который за несколько дней сменил категорию с двух- до пятибалльного, немного изменил свое направление.

«Пока что светит солнце, все спокойно, и ничего не предвещает пальм, летающих на уровне 65 этажа. Но я все равно боюсь», — призналась Оксана Самойлова. 

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02 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @samoylovaoxana/Instagram
Теги

Оксана Самойлова, Ариела Устименко-Вайнштейн, Джиган

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Какой ужас. Пойду, съем что-нибудь, пока есть возможность, а то вдруг тоже так попадешь .... в Майами-то ((

  • Недавно смотрела фильм, основанный на реальный событиях, про одно из самых разрушительных цунами в Тайланде 15 лет назад, когда погибло около 300 тысяч!!! человек. Все эти природные явления очень страшны! Сочувствую Оксане. Не знаю, как она еще умудряется не падать духом.
    Я бы в истерике билась от страха за себя и семью. Хоть и понимаю, что этим не поможешь, но натура такая.

  • Гость

    Недавно смотрела фильм, основанный на реальный событиях, про одно из самых разрушительных цунами в Тайланде 15 лет назад, когда погибло около 300 тысяч!!! человек. Все эти природные явления очень страшны! Сочувствую Оксане. Не знаю, как она еще умудряется не падать духом. Я бы в истерике билась от страха за себя и семью. Хоть и понимаю, что этим не поможешь, но натура такая.

    Как можно было не в сезон туда лететь, странные они.

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