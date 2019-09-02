«Три дня сражаемся за воду и консервы»: как семья Оксаны Самойловой пережидает 5-балльный ураган «Дориан» в Майами

На побережье Флориды обрушился ураган, который за несколько дней стал более разрушительным, чем предполагали метеорологи. Отрезанными от цивилизации оказались рэпер Джиган и Оксана Самойлова с детьми.

Джиган и Оксана Самойлова

Вот уже несколько дней одна из самых знаменитых пар отечественного шоу-бизнеса вместе с дочерьми не могут попасть домой. Летние каникулы Оксаны Самойловой и Джигана должны были завершиться еще в конце августа, однако их планы в буквальном смысле разрушил мощный ураган, которые неожиданно образовался в районе побережья Майами (где и проводили отпуск селебрити).

Вылететь в Москву не получилось из-за угрозы авиакатастрофы. Рейс отменили, и Оксана с семьей была вынуждена пережидать стихийное бедствие прямо в его эпицентре. Супругам пришлось запастись водой, пропитанием и даже обдумать «план B».

Пока Самойлова старается не паниковать и шутит в своих инстаграм-историях, Ариела продолжает заниматься уроками, а Джиган даже выходит поплавать в штормовой океан под проливным дождем.

До поры до времени расстраивалась из-за «Дориана» одна 4-летняя Лея, которая отмечает день рождения 3 сентября.

«Мы хотели сделать тут небольшой праздник, но теперь в эти дни намечается ураган 3 категории и, кажется, единственное веселье, которое нам светит, это консервы при свечах. Весь остров запаковали, все ставни позакрывали, воду в магазинах купить невозможно, введен режим ЧС. Муж разрабатывает план нашего спасения и говорит, надо лодку взять», — поделилась Оксана.

Кажется, оставшиеся на острове люди настроены более, чем решительно. Они уже наслышаны о непогоде, а потому стараются набрать как можно большее количество припасов.

Лея, Ариела и Майя Устименко-Вайнштейн

Оксана Самойлова призналась, что им с супругом приходится с трудом добывать еду и питьевую воду.

«Мы уже 3 дня сражаемся в магазинах за воду, консервы и дошираки. Тут, видимо, все очень серьезно готовятся к таким мероприятиям. Но и мы не лыком шиты. Накупили еды столько, что теперь можем год дома сидеть», — рассказала знаменитость.

Она поведала, что мощный ураган, который за несколько дней сменил категорию с двух- до пятибалльного, немного изменил свое направление.

1 2 3 ... 10 Несколько дней назад на побережье Флориды резко ухудшилась погода

«Пока что светит солнце, все спокойно, и ничего не предвещает пальм, летающих на уровне 65 этажа. Но я все равно боюсь», — призналась Оксана Самойлова.