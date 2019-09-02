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Филипп Киркоров, Ксения Бородина, Кристина Орбакайте и другие звезды отвели детей в школу

2 сентября во всех школах страны отгремели праздничные линейки, посвященные началу нового учебного года. В этот день в некоторые учебные заведения пожаловали и отечественные знаменитости — как и другие родители они провожали наследников на занятия.

Вот и начался новый учебный год! В этот раз школьники наслаждались летними каникулами чуть больше привычного, ведь первый день осени выпал на воскресенье.

Утром 2 сентября во всех школах России прозвенел первый звонок.

Сегодня многие родители пошли в школу вместе с детьми, чтобы запечатлеть их на торжественных линейках. Посетили учебные заведения и знаменитости — соцсети буквально пестрят фотографиями и видео с их наследниками с огромными букетами в руках. 

Стоит только представить, как были обрадованы ученики одной из столичных гимназий, увидев на первосентябрьской линейке Филиппа Киркорова! Сегодня поп-король проводил в первый класс сына Мартина, а Алла-Виктория уже пошла во второй. 

Похвасталась кадрами с сыном-первоклассником и Анфиса Чехова. «Соломон счастлив, хоть и делает вид, что не очень-то хотелось», — пошутила телеведущая. 

А вот Михаил Терехин побывал не на школьной линейке, а на торжественном построении в честь начала нового учебного года. Вот уже несколько лет его сын Даниил учится в президентском кадетском училище в Москве. 

Также появились «школьные» кадры в микроблогах Курбана Омарова и Ксении Бородиной, Юлии Пересильд, Ирины Пеговой, Кристины Орбакайте и у многих других представителей отечественного шоу-бизнеса. 

  • Юлия Барановская
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    Юлия Барановская проводила детей в школу: дочь Яну в пятый класс, а сына Арсения — в первый
    Смотреть галерею

Сделали снимки с сыновьями в честь первого сентября и Алена Водонаева с Яной Рудковской — правда, в совсем не школьной обстановке. В этом году их отпрыски будут обучаться по индивидуальным программам на дому. 

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02 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @zimamoscow, @borodylia, @pegovairina, @mariapoga_, @baranovskaya_tv, @katyajuja555, @orbakaite_k, @juliaperesild, @anna_grachevskaya, @rudkovskayaofficial, @fkirkorov, @a030aa, @nastya_slava, @advokat_terekhin, @100tskaya, @achekhova , @alenavodonaeva/Instagram
Теги

Юлия Барановская, Алана Мамаева, Анна Грачевская, Светлана Бондарчук, Павел Погребняк, Мария Погребняк, Катя Жужа, Инна Жиркова, Ксения Бородина, Маруся Бородина, Курбан Омаров, Теона Омарова , Юлия Пересильд, Ирина Пегова, Анастасия Сланевская (Слава), Яна Рудковская, Александр Плющенко, Алена Водонаева

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Сын у Водонаевой какой красивый, повезло, что на отца похож. Надеюсь, и внутренне в маман не пойдет

  • О... а Алана Мамаева почему звезда? Потому что ее муж в тюрьму сел за избиение человека? Нормальный у вас подход, дорогая редакция. Если муж уголовник, то его жена - сразу звезда, так, что ли?

  • Понятно, почему сын Плющенко будет дома обучаться- совмещать школу и тренировки сложно очень. А почему Водонаева решила своего дома обучать, интересно? Все-таки деткам нужно общение с ровесниками.

  • Гость

    Сын у Водонаевой какой красивый, повезло, что на отца похож. Надеюсь, и внутренне в маман не пойдет

    С сыном явно не все в порядке. Какие-то трудности у него есть. Может, учится плохо, может с поведением, не могу знать. Но если бы у парня все было ок в школе, на семейное Алена бы его точно переводить не стала, просто потому, что это - лишний гемор и лишние деньги, которых у нее нет. Это не семья Плющенко/Рудковская, где родители из мальчика делают звезду и им удобнее индивидуальный график обучения. А у ее сына, видно, уже настолько критическая ситуация сложилась в школе, что ему лучше дома сидеть, чем на уроках.

  • Гость

    О... а Алана Мамаева почему звезда? Потому что ее муж в тюрьму сел за избиение человека? Нормальный у вас подход, дорогая редакция. Если муж уголовник, то его жена - сразу звезда, так, что ли?

    Похоже звезда по мнению редакции - это кто хоть как то где то засветился и его имя на слуху - не важно, за счет чего и какими методами)))

  • Слава Богу что весь этот ужосс под названием "школьные годы" остался позади, знатно мне там психику сломали( Правильно Водонаева делает что ребенка отдает на домашнее обучение, все равно дети в школу ходят не ради знаний, а просто потому что надо где-то время отсидеть, прокантоваться, а всю школьную программу можно освоить намного быстрее, нефиг 11 лет балду гонять)

  • Прекрасно! ... А завтра детки простого электората тоже в школу подтянутся ...

  • Гость

    С сыном явно не все в порядке. Какие-то трудности у него есть. Может, учится плохо, может с поведением, не могу знать. Но если бы у парня все было ок в школе, на семейное Алена бы его точно переводить не стала, просто потому, что это - лишний гемор и лишние деньги, которых у нее нет. Это не семья Плющенко/Рудковская, где родители из мальчика делают звезду и им удобнее индивидуальный график обучения. А у ее сына, видно, уже настолько критическая ситуация сложилась в школе, что ему лучше дома сидеть, чем на уроках.

    Ну да, вам то виднее что там у ее сына за ситуация и хватает ли денег у Водонаевой на домашнее обучение))

  • Ливерпуль

    Понятно, почему сын Плющенко будет дома обучаться- совмещать школу и тренировки сложно очень. А почему Водонаева решила своего дома обучать, интересно? Все-таки деткам нужно общение с ровесниками.

    Конечно сложно совмещать, Плющенко то вышел в тираж, бабла на нем не срубить бабе Яне, вот и дрессирует своего гномика, чтобы баблишко в дом приносил, катаясь по всяким ледовым шоу, тут не до школы)))

  • Сколько лет Тее, что она уже в сад пошла?

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