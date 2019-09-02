Филипп Киркоров, Ксения Бородина, Кристина Орбакайте и другие звезды отвели детей в школу

Вот и начался новый учебный год! В этот раз школьники наслаждались летними каникулами чуть больше привычного, ведь первый день осени выпал на воскресенье.
Сегодня многие родители пошли в школу вместе с детьми, чтобы запечатлеть их на торжественных линейках. Посетили учебные заведения и знаменитости — соцсети буквально пестрят фотографиями и видео с их наследниками с огромными букетами в руках.
Стоит только представить, как были обрадованы ученики одной из столичных гимназий, увидев на первосентябрьской линейке Филиппа Киркорова! Сегодня поп-король проводил в первый класс сына Мартина, а Алла-Виктория уже пошла во второй.
Похвасталась кадрами с сыном-первоклассником и Анфиса Чехова. «Соломон счастлив, хоть и делает вид, что не очень-то хотелось», — пошутила телеведущая.
А вот Михаил Терехин побывал не на школьной линейке, а на торжественном построении в честь начала нового учебного года. Вот уже несколько лет его сын Даниил учится в президентском кадетском училище в Москве.
Также появились «школьные» кадры в микроблогах Курбана Омарова и Ксении Бородиной, Юлии Пересильд, Ирины Пеговой, Кристины Орбакайте и у многих других представителей отечественного шоу-бизнеса.
Сделали снимки с сыновьями в честь первого сентября и Алена Водонаева с Яной Рудковской — правда, в совсем не школьной обстановке. В этом году их отпрыски будут обучаться по индивидуальным программам на дому.