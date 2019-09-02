Филипп Киркоров, Ксения Бородина, Кристина Орбакайте и другие звезды отвели детей в школу

2 сентября во всех школах страны отгремели праздничные линейки, посвященные началу нового учебного года. В этот день в некоторые учебные заведения пожаловали и отечественные знаменитости — как и другие родители они провожали наследников на занятия.

Вот и начался новый учебный год! В этот раз школьники наслаждались летними каникулами чуть больше привычного, ведь первый день осени выпал на воскресенье.

Утром 2 сентября во всех школах России прозвенел первый звонок.

Сегодня многие родители пошли в школу вместе с детьми, чтобы запечатлеть их на торжественных линейках. Посетили учебные заведения и знаменитости — соцсети буквально пестрят фотографиями и видео с их наследниками с огромными букетами в руках.

Стоит только представить, как были обрадованы ученики одной из столичных гимназий, увидев на первосентябрьской линейке Филиппа Киркорова! Сегодня поп-король проводил в первый класс сына Мартина, а Алла-Виктория уже пошла во второй.

Похвасталась кадрами с сыном-первоклассником и Анфиса Чехова. «Соломон счастлив, хоть и делает вид, что не очень-то хотелось», — пошутила телеведущая.

А вот Михаил Терехин побывал не на школьной линейке, а на торжественном построении в честь начала нового учебного года. Вот уже несколько лет его сын Даниил учится в президентском кадетском училище в Москве.



Также появились «школьные» кадры в микроблогах Курбана Омарова и Ксении Бородиной, Юлии Пересильд, Ирины Пеговой, Кристины Орбакайте и у многих других представителей отечественного шоу-бизнеса.

1 2 3 ... 16 Юлия Барановская проводила детей в школу: дочь Яну в пятый класс, а сына Арсения — в первый

Сделали снимки с сыновьями в честь первого сентября и Алена Водонаева с Яной Рудковской — правда, в совсем не школьной обстановке. В этом году их отпрыски будут обучаться по индивидуальным программам на дому.