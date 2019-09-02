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50-летняя Дженнифер Лопес устроила жару на шесте круче профессиональной пилонистки

Артистка славится своими зажигательными танцами и прокачанным телом. На днях стало известно, что Дженнифер Лопес под силу укротить даже пилон: она лихо станцевала у шеста в новом тизере «Стриптизерш».
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес

Поклонники Дженнифер Лопес и ценители хорошего кино затаили дыхание: 13 сентября состоится мировая премьера фильма «Стриптизерши», одну из главных ролей в котором исполнила 50-летняя певица. 2 сентября вышел очередной тизер картины, который немало удивил фанатов Лопес: в небольшом ролике артистка с легкостью профессиональной танцовщицы демонстрирует сложные движения на пилоне.

Казалось бы, все уже привыкли к смелым и ярким образам Джей Ло, однако в новом ролике публику поразил совсем не соблазнительный вид эффектной певицы (которая появилась в нижнем белье), а ее физическая подготовка.

По сюжету героиня Лопес демонстрирует свое мастерство перед новенькой танцовщицей (которую исполнила Карди Би), и та сомневается в своих силах. «Я не могу этого сделать. Что, если у меня просто не хватит сил?» — спрашивает девушка.  

В ответ на это персонаж Дженнифер говорит следующее: «Ты все сможешь, если действительно захочешь. У каждой девушки хватит мускулов, чтобы станцевать так же, как я!». 

Дженнифер Лопес в тизере «Стриптизерш»
Дженнифер Лопес в тизере «Стриптизерш»

А сил, чтобы станцевать так, как мисс Лопес, потребуется немало! «Карусель» (как на профессиональном жаргоне называется вращение вокруг шеста) в исполнении Дженнифер плавно переходит в «птичку», а затем в «мартини». Это одни из самых сложных движений, которые по силам только опытным пилонисткам. 

  • Дженнифер Лопес
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    Дженнифер Лопес в свои 50 может похвастаться идеальной спортивной фигурой
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Певица не скрывала, что долго готовилась к съемкам: несмотря на постоянные занятия в тренажерном зале, даже ей пришлось попотеть, чтобы обрести навыки профессиональной стриптизерши. 

«На самом деле все эти движения выполнять крайне трудно. Требуется умение и навык. Никто не может просто подпрыгнуть и сделать их. У меня было много синяков и травм во время подготовки к фильму», — сообщила Дженнифер в интервью порталу Fandango. 

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02 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @jlo/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Дженнифер Лопес, Карди Би

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