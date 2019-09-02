50-летняя Дженнифер Лопес устроила жару на шесте круче профессиональной пилонистки

Артистка славится своими зажигательными танцами и прокачанным телом. На днях стало известно, что Дженнифер Лопес под силу укротить даже пилон: она лихо станцевала у шеста в новом тизере «Стриптизерш».

Дженнифер Лопес

Поклонники Дженнифер Лопес и ценители хорошего кино затаили дыхание: 13 сентября состоится мировая премьера фильма «Стриптизерши», одну из главных ролей в котором исполнила 50-летняя певица. 2 сентября вышел очередной тизер картины, который немало удивил фанатов Лопес: в небольшом ролике артистка с легкостью профессиональной танцовщицы демонстрирует сложные движения на пилоне.

Казалось бы, все уже привыкли к смелым и ярким образам Джей Ло, однако в новом ролике публику поразил совсем не соблазнительный вид эффектной певицы (которая появилась в нижнем белье), а ее физическая подготовка.



По сюжету героиня Лопес демонстрирует свое мастерство перед новенькой танцовщицей (которую исполнила Карди Би), и та сомневается в своих силах. «Я не могу этого сделать. Что, если у меня просто не хватит сил?» — спрашивает девушка.



В ответ на это персонаж Дженнифер говорит следующее: «Ты все сможешь, если действительно захочешь. У каждой девушки хватит мускулов, чтобы станцевать так же, как я!».

Дженнифер Лопес в тизере «Стриптизерш»

А сил, чтобы станцевать так, как мисс Лопес, потребуется немало! «Карусель» (как на профессиональном жаргоне называется вращение вокруг шеста) в исполнении Дженнифер плавно переходит в «птичку», а затем в «мартини». Это одни из самых сложных движений, которые по силам только опытным пилонисткам.



1 2 3 ... 10 Дженнифер Лопес в свои 50 может похвастаться идеальной спортивной фигурой

Певица не скрывала, что долго готовилась к съемкам: несмотря на постоянные занятия в тренажерном зале, даже ей пришлось попотеть, чтобы обрести навыки профессиональной стриптизерши.



«На самом деле все эти движения выполнять крайне трудно. Требуется умение и навык. Никто не может просто подпрыгнуть и сделать их. У меня было много синяков и травм во время подготовки к фильму», — сообщила Дженнифер в интервью порталу Fandango.