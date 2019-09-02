Муж Натальи Поклонской сообщил об их расставании через год после свадьбы

2 сентября стало известно о разводе Натальи Поклонской и Ивана Соловьева. По словам мужчины, основной причиной его разногласий с женой стала схожесть характеров. Она и привела в итоге к тому, что Поклонская туманно назвала «радикальными переменами» в одном из недавних интервью.
В отличие от бывшей супруги, Иван Соловьев не стал утаивать подробности случившегося и поделился своей версией произошедшего с РИА Новости:
Иван Соловьев добавил, что он предоставил Поклонской полную свободу в вопросе выбора дальнейших жизненных приоритетов:
Наталья Поклонская редко делится подробностями своей личной жизни. Известно только, что брак с Соловьевым не был для нее первым. Супруги занимались гуманитарными проектами, а также выпустили в соавторстве книгу о жизни и профессиональном становлении Поклонской под названием «Крымская весна: до и после. История из первых уст». Теперь, видимо, стоит ожидать в этом произведении новую главу.