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Муж Натальи Поклонской сообщил об их расставании через год после свадьбы

Всего год назад депутат Госдумы Наталья Поклонская отпраздновала скромную свадьбу в Крыму. Казалось, брак известной сторонницы традиционных ценностей должен быть крепче стали, поэтому слова ее супруга о разводе стали неожиданностью для всех.
Наталья Поклонская, Иван Соловьев

2 сентября стало известно о разводе Натальи Поклонской и Ивана Соловьева. По словам мужчины, основной причиной его разногласий с женой стала схожесть характеров. Она и привела в итоге к тому, что Поклонская туманно назвала «радикальными переменами» в одном из недавних интервью.  

В отличие от бывшей супруги, Иван Соловьев не стал утаивать подробности случившегося и поделился своей версией произошедшего с РИА Новости:

«Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме».

Иван Соловьев добавил, что он предоставил Поклонской полную свободу в вопросе выбора дальнейших жизненных приоритетов:

«Она свой выбор сделала. Как это было исполнено, уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания. Это минус не в мою карму и не мой хайп. Никогда не напрашивался ни к кому под крыло и уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях».
  • Наталья Поклонская
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    Депутат Госдумы Наталья Поклонская редко распространяется о своей личной жизни
    Смотреть галерею

Наталья Поклонская редко делится подробностями своей личной жизни. Известно только, что брак с Соловьевым не был для нее первым. Супруги занимались гуманитарными проектами, а также выпустили в соавторстве книгу о жизни и профессиональном становлении Поклонской под названием «Крымская весна: до и после. История из первых уст». Теперь, видимо, стоит ожидать в этом произведении новую главу.

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02 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото PhotoXPress.ru, Youtube.com, Дарья Самсонова/ТАСС, Сергей Мальгавко/ТАСС, Антон Новодережкин/ТАСС
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Наталья Поклонская

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Господи, слава богу, как она вообще могла с ним.......пойду напьюсь от радости, ах жалко сегодня алкоголь не продают!

  • Она как женщина, очень странная.

  • Что-то не надолго их хватило. Вроде оба взрослые,а к браку отнеслись,как малолетки .

  • Я ее предупреждал! Это не ее паренёк, мутный перец! Вот и все-лямур перди! Если честно, то она не много со сдвигом, но себе на уме!

  • 100 раз пожалел мужик ,что связался с больной на голову, сейчас она в большую политику полезет,вот увидите.

  • Этот брак с самого начала выглядел каким-то не настоящим. А в общем ничего страшного, детей общих нет, а взрослые люди могут делать все, что угодно.

  • Гость

    100 раз пожалел мужик ,что связался с больной на голову, сейчас она в большую политику полезет,вот увидите.

    Сто процентов

  • Гость

    Господи, слава богу, как она вообще могла с ним...

    А как ОН мог С НЕЙ, этой целовательницей мироточащих бюстов?!

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