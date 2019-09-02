Муж Натальи Поклонской сообщил об их расставании через год после свадьбы

Всего год назад депутат Госдумы Наталья Поклонская отпраздновала скромную свадьбу в Крыму. Казалось, брак известной сторонницы традиционных ценностей должен быть крепче стали, поэтому слова ее супруга о разводе стали неожиданностью для всех.

2 сентября стало известно о разводе Натальи Поклонской и Ивана Соловьева. По словам мужчины, основной причиной его разногласий с женой стала схожесть характеров. Она и привела в итоге к тому, что Поклонская туманно назвала «радикальными переменами» в одном из недавних интервью.

В отличие от бывшей супруги, Иван Соловьев не стал утаивать подробности случившегося и поделился своей версией произошедшего с РИА Новости:

«Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме».

Иван Соловьев добавил, что он предоставил Поклонской полную свободу в вопросе выбора дальнейших жизненных приоритетов:

«Она свой выбор сделала. Как это было исполнено, уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания. Это минус не в мою карму и не мой хайп. Никогда не напрашивался ни к кому под крыло и уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях».

1 2 3 ... 9 Депутат Госдумы Наталья Поклонская редко распространяется о своей личной жизни

Наталья Поклонская редко делится подробностями своей личной жизни. Известно только, что брак с Соловьевым не был для нее первым. Супруги занимались гуманитарными проектами, а также выпустили в соавторстве книгу о жизни и профессиональном становлении Поклонской под названием «Крымская весна: до и после. История из первых уст». Теперь, видимо, стоит ожидать в этом произведении новую главу.