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Наталья Фриске взбудоражила своих подписчиков секси-фото в бикини

33-летняя сестра Жанны Фриске феноменально похудела и продемонстрировала точеную фигуру в своем Инстаграме.
Наталья Фриске

Сестра Жанны Фриске, 33-летняя Наталья, покинула холодную Россию и переехала на Шри-Ланку в прошлом году. 

Фриске отправилась к океану не одна, а вместе с мужем Сергеем Вшивковым, но отношения пары, которые и так были напряженными целый год, испортились окончательно, и Наталья приняла решение расстаться с супругом.

«Наташа и Сережа испытывали сильные чувства, но со временем, как это часто случается, страсть поутихла, а проблем прибавилось. Как и все, они ссорились, а потом мирились», — рассказали друзья бывших возлюбленных. 

Наталья Фриске, Сергей Вшивков
Наталья Фриске и Сергей Вшивков

Ситуация усугубилась после того, как Фриске и Вшивков открыли на Шри-Ланке совместный бизнес — небольшое кафе.

«Они переехали на остров. Но столкнулись с неожиданными трудностями, и семья начала трещать по швам. В итоге ребята решили поставить точку», — сообщили близкие пары «СтарХиту».

Наталья, кажется, полностью оправилась от развода. Девушка очень похудела и на днях продемонстрировала ошеломительную фигуру в своем Инстаграме. 

Фриске попозировала в купальнике на причале на фоне пальм. Поклонники формы мастера по визажу оценили: «Вот это фигура», «Стройняшка, красотка!», «Класс, вы заметно сбросили вес».

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02 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @friske_natalia/Instagram
Теги

Наталья Фриске

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Зачем вообще про нее писать?.

  • У не есть поклонники? Оо

  • Гость

    У не есть поклонники? Оо

    только из сотрудников редакции...

  • кого она там взбудоражила и чем?

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