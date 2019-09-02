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Красавица-дочь Юлии Началовой пошла в школу с отцом и мачехой

Евгений Алдонин и его новая жена Ольга проводили 12-летнюю Веру, дочку Юлии Началовой, в школу.
Юлия Началова

После смерти певицы Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера жила с бабушкой и дедушкой, а потом ее в свою семью забрал отец Евгений Алдонин. 

То, что девочка живет вместе с папой и его новой женой Ольгой, на которой футболист женился в 2014 году, подтвердил СМИ сам Евгений. Правда, потом эту информацию опровергла директор Юлии Началовой Анна Исаева. 

Разобраться в этой запутанной ситуации сложно, но известно абсолютно точно: Алдонин если и не проживает вместе с дочерью, то постоянно с ней встречается и общается, приезжает на важные школьные мероприятия Веры и даже взял ее с собой в отпуск в Турцию.

Евгений Алдонин

Ну а 2 сентября Евгений и Ольга проводили Веру в школу. Фото с праздника опубликовал в своем Инстаграме сам Евгений. «Всех поздравляем с первым учебным днем!» — написал футболист под фото с Ольгой и Верой. Правда, некоторые фолловеры отметили, что на снимке дочка Началовой и Алдонина выглядит очень грустной и готовой заплакать в любую секунду. Впрочем, это совсем не удивительно, ведь раньше не каждое 1 сентября девочку провожала мама...

Отметим, что скоро Вере придется разбираться не только с домашними заданиями, но и серьезными финансовыми проблемами. Алдонина вот-вот вступит в права на наследство мамы, а это значит, что девочке перейдут многомиллионные долги матери. На часть четырехкомнатной квартиры Началовой претендует ее бывший возлюбленный Александр Фролов. Однажды он одолжил Юлии 20 миллионов рублей под расписку, но потом певица заявила, что никаких денег от бывшего не получила, а расписку написала, «находясь в заблуждении».

Несмотря на то, что Фролов на всю страну в эфире программы «Пусть говорят» пообещал отказаться от претензий на квартиру и не судиться с 12-летней Верой, его адвокат позже заявил, что судебное заседание состоится в сентябре 2019 года. 

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02 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @julianachalova, @evgeny_aldonin/Instagram
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Юлия Началова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Бедная девочка....((((

  • Фролов будь мужиком прости уже эти деньги. Ты их когда-то отдал женщине с которой жил, не чужому же человеку. Ладно последние бы были деньги, у самого миллионы долларов

  • Алдонин с возрастом стал красавец мужчина и просто человечище! Верочке очень повезло с отцом. Фролов тебе позор, какой ты мужик, так просто симпатичный мужичок, который хочет забрать у ребёнка квартиру, а подарил квартиру родной отец. Вот где шок....

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