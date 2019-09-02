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Как выглядят китайские спортсменки, которых приняли за мужчин

Двух суровых бегуний из Китая заподозрили в мошенничестве на чемпионате. В Сети многие уверены — на самом деле это мужчины.
Крайняя слева — Ляо, вторая справа — Тун
Крайняя слева — Ляо, вторая справа — Тун

На чемпионате Китая по легкой атлетике разразился скандал — спортсменок Ляо Мэньсюэ и Тун Цзенхуань заподозрили в том, что на самом деле они не женщины, а мужчины.

Девушки выиграли забег на 400 метров (первое место взяла Ляо, второе — Тун), причем с неплохим отрывом в целых 2 секунды. А месяц назад барышни так же сурово выиграли эстафету 4х400 метров.

Этого вкупе с не самой женственной внешностью и грубым голосом хватило, чтобы соцсети справедливо усомнились: а девушки ли, собственно, принимают участие с соревнованиях? Скандал достиг такой силы, что в него пришлось вмешаться Китайской федерации. 

Было опубликовано официальное заявление, которое гласит: бегуньи действительно женского пола. Тогда пользователи Сети начали выдвигать новые теории о внешности Ляо и Тун — мол, они так выглядят или из-за того, что принимали гормоны, или у них генетическая интерсексуальность (вариации половых признаков, не вписывающиеся в традиционные бинарные представления о поле).

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02 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Facebook, YouTube

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Глупость,они совершенно не похожи на мужчин.

  • кадык виден или нет

  • ТО есть в красном и голубом - типичные девушки?

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