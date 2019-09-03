Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Оксана Воеводина утверждает, что все еще состоит в браке с экс-королем Малайзии

«Мисс Москва 2015» утверждает, что не разводилась с Мухаммадом V. Адвокат девушки подтверждает эту информацию — по российским законам они все еще женаты.
Оксана Воеводина

Эта Санта-Барбара, кажется, никогда не закончится. Краткое описание предыдущих серий примерно такое: в середине июля стало известно, что бывший король Малайзии Мухаммад V подал на развод с Оксаной Воеводиной. И это после всего лишь полугода брака и при наличии 2-месячного сына Леона. 

Мухаммад вообще никак не комментирует расставание с супругой, а вот Воеводина из кожи вон лезет, чтобы доказать подписчикам — они по-прежнему вместе и в семье все просто прекрасно.

1 сентября «Мисс Москва» и вовсе выложила совместное фото с экс-королем и поставила геотег, судя по которому она сейчас находится в Малайзии. Правда, текст, который Оксана оставила под милым снимком, был уже не таким радужным.

Оксана Воеводина

«Я знаю, как все хотят знать, что на самом деле происходит между нами. Раньше я была готова вам все рассказать. Возможно, это подарило бы мне облегчение. Но я не хочу никого обидеть своим рассказом и знаю, что это определенно может кое-кого задеть», — написала под снимком Оксана.

Фолловеры уже не стесняются и открыто говорят Оксане, что она откровенно утомила их своими тщетными попытками доказать, что у нее все хорошо и она все еще замужем. 

«Честно говоря, нам уже все равно, что между вами произошло. Вы в разводе. Это начинает раздражать, и ты сама себя позоришь. Просто перестань, это действительно неловко и никого это не волнует», — пишут модели в комментариях.

Оксана не сдается и на это отвечает следующее: «Мы не разведены по документам».

Оксана Воеводина

Адвокат Оксаны Евгений Тарло подтвердил изданию Teleprogramma.pro, что по российским законам Воеводина и Мухаммад на самом деле не разведены. Более того, не ведется никаких судебных разбирательств. 

«Никакого развода нет, она замужем и воспитывает общего ребенка. А что будет дальше — это мы будем смотреть», — сказал адвокат.

Поговаривают, что причины развода две. Первая — «Мисс Москва» чем-то не угодила родственникам Мухаммада и они настроили его против жены. Вторая — экс-король Малайзии начал сомневаться, что Оксана родила ребенка от него. 

Перейти к обсуждению 5


03 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @rihanapetra/Instagram

Реклама

5 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Да не хотят знать, не интересно. Сколько можно писать о них. Пишите о достойных и интересных личностях.

  • Утомила

  • Кто хочет знать? Возомнила, королева, блин... Хорошо, так хорошо, зачем писать об этом.

  • Может ей больше заниматься ребенком, а не сидеть в соцсетях, мнить.

  • Кто это вообще королевешня блиииин

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-21 13:36:00
302
как забрать ребёнка , куда обращаться? квартира мне её не нужна , средств , возможностей достаточно , чтоб дать ребёнку лучшее образование, воспитание, внимание . Телефон, контакт?
СМИ выяснили, кто станет опекуном 10-летней внучки скончавшейся Александры Назаровой
20 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.