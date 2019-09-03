Оксана Воеводина утверждает, что все еще состоит в браке с экс-королем Малайзии

«Мисс Москва 2015» утверждает, что не разводилась с Мухаммадом V. Адвокат девушки подтверждает эту информацию — по российским законам они все еще женаты.

Эта Санта-Барбара, кажется, никогда не закончится. Краткое описание предыдущих серий примерно такое: в середине июля стало известно, что бывший король Малайзии Мухаммад V подал на развод с Оксаной Воеводиной. И это после всего лишь полугода брака и при наличии 2-месячного сына Леона.

Мухаммад вообще никак не комментирует расставание с супругой, а вот Воеводина из кожи вон лезет, чтобы доказать подписчикам — они по-прежнему вместе и в семье все просто прекрасно.

1 сентября «Мисс Москва» и вовсе выложила совместное фото с экс-королем и поставила геотег, судя по которому она сейчас находится в Малайзии. Правда, текст, который Оксана оставила под милым снимком, был уже не таким радужным.

«Я знаю, как все хотят знать, что на самом деле происходит между нами. Раньше я была готова вам все рассказать. Возможно, это подарило бы мне облегчение. Но я не хочу никого обидеть своим рассказом и знаю, что это определенно может кое-кого задеть», — написала под снимком Оксана.



Фолловеры уже не стесняются и открыто говорят Оксане, что она откровенно утомила их своими тщетными попытками доказать, что у нее все хорошо и она все еще замужем.

«Честно говоря, нам уже все равно, что между вами произошло. Вы в разводе. Это начинает раздражать, и ты сама себя позоришь. Просто перестань, это действительно неловко и никого это не волнует», — пишут модели в комментариях.

Оксана не сдается и на это отвечает следующее: «Мы не разведены по документам».

Адвокат Оксаны Евгений Тарло подтвердил изданию Teleprogramma.pro, что по российским законам Воеводина и Мухаммад на самом деле не разведены. Более того, не ведется никаких судебных разбирательств.

«Никакого развода нет, она замужем и воспитывает общего ребенка. А что будет дальше — это мы будем смотреть», — сказал адвокат.

1 2 3 ... 8 Оксана Воеводинаутверждает, что она и Мухаммад V все еще женаты

Поговаривают, что причины развода две. Первая — «Мисс Москва» чем-то не угодила родственникам Мухаммада и они настроили его против жены. Вторая — экс-король Малайзии начал сомневаться, что Оксана родила ребенка от него.