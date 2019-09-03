Наталья Поклонская прокомментировала свой развод

Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская уверена, что ее развод не повлияет на благополучие страны.

Наталья Поклонская

2 сентября стало известно, что Наталья Поклонская развелась со своим супругом Иваном Соловьевым меньше чем через год брака.

О расставании рассказал СМИ сам Соловьев. Он поделился с РИА Новости, что причиной развода стало сходство характеров: «Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме».

Наталья Поклонская и Иван Соловьев

Соловьев также добавил, что предоставил Наталье полную свободу в вопросе выбора дальнейших жизненных приоритетов. «Она свой выбор сделала. Как это было исполнено, уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания. Это минус не в мою карму и не мой хайп. Никогда не напрашивался ни к кому под крыло и уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях», — заявил экс-супруг депутата.



Конечно, все ждали комментариев и от ярой защитницы традиционных ценностей. Но она, кажется, вдаваться в подробности не собирается.

«Убеждена, что изменения в моей личной жизни никак не отразятся на благополучии других людей и страны в целом. Поэтому комментировать эту новость не буду, предоставив такую возможность бывшему мужу», — заявила Поклонская в своем Телеграм-канале.



Наталья, отметим, раньше намекала на то, что в ее жизни случились некие «радикальные перемены», о которых «никто даже не догадывается», но отказалась их озвучивать. Очевидно, для Поклонской личная жизнь — тема достаточно закрытая. Правда, в интервью для радио «Комсомольская правда» Наталья раскрыла некоторые подробности. «Решение было принято 26 мая по моему исковому заявлению. Прошло столько времени», — отметила Наталья. А вот о причинах развода умолчала, отметив лишь: «Вся моя жизнь показала, что мной нельзя управлять. И мое решение — это мое решение. Как бы оно нравилось или не нравилось всем».