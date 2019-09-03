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Наталья Поклонская прокомментировала свой развод

Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская уверена, что ее развод не повлияет на благополучие страны.
Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

2 сентября стало известно, что Наталья Поклонская развелась со своим супругом Иваном Соловьевым меньше чем через год брака.

О расставании рассказал СМИ сам Соловьев. Он поделился с РИА Новости, что причиной развода стало сходство характеров: «Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме».

Наталья Поклонская и Иван Соловьев
Наталья Поклонская и Иван Соловьев

Соловьев также добавил, что предоставил Наталье полную свободу в вопросе выбора дальнейших жизненных приоритетов. «Она свой выбор сделала. Как это было исполнено, уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания. Это минус не в мою карму и не мой хайп. Никогда не напрашивался ни к кому под крыло и уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях», — заявил экс-супруг депутата.

Конечно, все ждали комментариев и от ярой защитницы традиционных ценностей. Но она, кажется, вдаваться в подробности не собирается.

«Убеждена, что изменения в моей личной жизни никак не отразятся на благополучии других людей и страны в целом. Поэтому комментировать эту новость не буду, предоставив такую возможность бывшему мужу», — заявила Поклонская в своем  Телеграм-канале.

Наталья, отметим, раньше намекала на то, что в ее жизни случились некие «радикальные перемены», о которых «никто даже не догадывается», но отказалась их озвучивать. Очевидно, для Поклонской личная жизнь — тема достаточно закрытая. Правда, в интервью для радио «Комсомольская правда» Наталья раскрыла некоторые подробности. «Решение было принято 26 мая по моему исковому заявлению. Прошло столько времени», — отметила Наталья. А вот о причинах развода умолчала, отметив лишь: «Вся моя жизнь показала, что мной нельзя управлять. И мое решение — это мое решение. Как бы оно нравилось или не нравилось всем».

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03 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото PhotoXPress.ru, Антон Новодережкин, Сергей Мальгавко/ТАСС, @nv_poklonskaya/Instagram
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Наталья Поклонская

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13 комментариев Добавить комментарий
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  • Ребенка поди просил,вот она и решила сбежать от него через развод 😁

  • а то все дифирамбы пела мужу, такой-растакой хороший...несколько месяцев и все!

  • Не знаю как насчёт благополучия всей страны, но то, что после развода благополучие мужчины стремительно растёт - это факт ... Баба с возу ...

  • Они так похожи внешне! Так подходили друг другу!

  • Она может и немного куку, но видно, что лидер. У Поклонской стремительная карьера и перспективы. Ей интересна такая жизнь, полная эмоций, бурной деятельности. А муж ее тормозил скорее всего, пытался может перекинуть домашние дела, возможно и ребенка просил, но на фиг ей все это надо? Есть ребенок, работа в радость, денежки. Для такой женщины мужик - лишнее бремя, правда:)

  • Второй брак профукала.

  • Елена

    Она может и немного куку, но видно, что лидер. У Поклонской стремительная карьера и перспективы. Ей интересна такая жизнь, полная эмоций, бурной деятельности. А муж ее тормозил скорее всего, пытался может перекинуть домашние дела, возможно и ребенка просил, но на фиг ей все это надо? Есть ребенок, работа в радость, денежки. Для такой женщины мужик - лишнее бремя, правда:)

    А замуж-то вышла чтобы быть не хуже людей. что-ли? ...

  • Гость

    Второй брак профукала.

    Двумя счастливыми мужиками стало больше ... Ура!!!!

  • Гость

    а то все дифирамбы пела мужу, такой-растакой хороший...несколько месяцев и все!

    Да на фига ей муж, когда дома ждут 40 кошек ...

  • Мими

    Ребенка поди просил,вот она и решила сбежать от него через развод 😁

    так он что, сразу что ли стал просить ребенка после свадьбы? и разве такие взрослые серьезные люди не договорились обо всем сразу до загса?! в другом причина.

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