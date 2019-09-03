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«Кухня за 5 млн — я столько не заработаю»: Анна Седокова жалуется, что не потянет ремонт в новой квартире

36-летняя певица не так давно приобрела собственную квартиру. Теперь ей предстоит сделать ремонт, который, похоже, получится совсем не бюджетным.
Анна Седокова в своей квартире
Анна Седокова в своей квартире

Вернувшись из отпуска к началу осени, Анна Седокова тут же закатала рукава. Причем не только в переносном смысле слова, но и в буквальном. Дело в том, что певица наконец решила привести в порядок свою новую (и довольно большую) квартиру в центре Москвы.

В декабре 2018-го Седокова преподнесла самой себе новогодний подарок: приобрела недвижимость в ипотеку. Тогда певица призналась: ей придется очень много работать, чтобы выкупить квартиру и сделать дорогостоящий ремонт.

36-летняя звезда действительно потрудилась на славу: в течение лета она давала много концертов, а также выпустила песню «Яжемать», которая тотчас стала одним из главных хитов сезона.

Теперь пришла пора обустраиваться в новом жилище: точнее, обсуждать черновые планы ремонта, а затем красить стены, укладывать паркет и закупать мебель. Анна Седокова поделилась с поклонниками, как проходит ее «жизнь на стройке».

«Я сегодня впервые за все время ощутила, что это будет моя квартира. Посидела на воображаемом диване и поиграла на воображаемом пианино. Вернулась к реальности, когда мне сказали, что хорошая кухня стоит от 2,5 млн и показали кухню за 5 млн! Кухня за 5 млн — это почти еще одна квартира. Я столько не заработаю или заработаю, но только на кухню», — поделилась певица в своем Инстаграме.

Седокова призналась, что собирается платить строителям в рассрочку и при этом продолжать работать в поте лица.

Анна Седокова мечтает о безупречном паркете (потому что любит ходить босиком), а также — о натуральных материалах, например, о камне. «Это очень красиво», — призналась звезда. Кроме того, певица планирует разместить в своей квартире три небольших веранды, а также «шикарные балконы».

Да уж, работа предстоит колоссальная! Но Седокова трудностей не боится. «Мы, девочки, можем все», — заявила певица.

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03 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @annasedokova/Instagram
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Анна Седокова

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • То самое чувство, когда ты читаешь реальные новости о реальных достижениях человека. А не фейковые выдумки тети бони о внезапном переезде в шикарную жизнь. Молодец, Анна! 👍

  • Что за кухня за 5 млн.?!

  • Ну что, сбросимся Анечке на ремонт

  • Так работать надо, а не по курортам разъезжать постоянно как это делает Седокова

  • анька красивая деваха. желаем ей побольше денег.

  • Гость

    Так работать надо, а не по курортам разъезжать постоянно как это делает Седокова

    зачем вы так? она на курортах спонсора ищет и скорее всего работает. ну не только певицей, естественно.

  • Кухня 5млн.руб. ? ? посмотреть бы на такую. у меня 100 тыщ на кухню нет,а тут такая сумма.

  • Нут да, клиенты выбирают молоденьких, сложно Ане. Отец даже Гектором не интересуется)

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