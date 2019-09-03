«Кухня за 5 млн — я столько не заработаю»: Анна Седокова жалуется, что не потянет ремонт в новой квартире

Вернувшись из отпуска к началу осени, Анна Седокова тут же закатала рукава. Причем не только в переносном смысле слова, но и в буквальном. Дело в том, что певица наконец решила привести в порядок свою новую (и довольно большую) квартиру в центре Москвы.
36-летняя звезда действительно потрудилась на славу: в течение лета она давала много концертов, а также выпустила песню «Яжемать», которая тотчас стала одним из главных хитов сезона.
Теперь пришла пора обустраиваться в новом жилище: точнее, обсуждать черновые планы ремонта, а затем красить стены, укладывать паркет и закупать мебель. Анна Седокова поделилась с поклонниками, как проходит ее «жизнь на стройке».
Седокова призналась, что собирается платить строителям в рассрочку и при этом продолжать работать в поте лица.
Анна Седокова мечтает о безупречном паркете (потому что любит ходить босиком), а также — о натуральных материалах, например, о камне. «Это очень красиво», — призналась звезда. Кроме того, певица планирует разместить в своей квартире три небольших веранды, а также «шикарные балконы».
Да уж, работа предстоит колоссальная! Но Седокова трудностей не боится. «Мы, девочки, можем все», — заявила певица.