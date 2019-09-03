«Кухня за 5 млн — я столько не заработаю»: Анна Седокова жалуется, что не потянет ремонт в новой квартире

36-летняя певица не так давно приобрела собственную квартиру. Теперь ей предстоит сделать ремонт, который, похоже, получится совсем не бюджетным.

Анна Седокова в своей квартире

Вернувшись из отпуска к началу осени, Анна Седокова тут же закатала рукава. Причем не только в переносном смысле слова, но и в буквальном. Дело в том, что певица наконец решила привести в порядок свою новую (и довольно большую) квартиру в центре Москвы.

В декабре 2018-го Седокова преподнесла самой себе новогодний подарок: приобрела недвижимость в ипотеку. Тогда певица призналась: ей придется очень много работать, чтобы выкупить квартиру и сделать дорогостоящий ремонт.

36-летняя звезда действительно потрудилась на славу: в течение лета она давала много концертов, а также выпустила песню «Яжемать», которая тотчас стала одним из главных хитов сезона.

Теперь пришла пора обустраиваться в новом жилище: точнее, обсуждать черновые планы ремонта, а затем красить стены, укладывать паркет и закупать мебель. Анна Седокова поделилась с поклонниками, как проходит ее «жизнь на стройке».

«Я сегодня впервые за все время ощутила, что это будет моя квартира. Посидела на воображаемом диване и поиграла на воображаемом пианино. Вернулась к реальности, когда мне сказали, что хорошая кухня стоит от 2,5 млн и показали кухню за 5 млн! Кухня за 5 млн — это почти еще одна квартира. Я столько не заработаю или заработаю, но только на кухню», — поделилась певица в своем Инстаграме.

Седокова призналась, что собирается платить строителям в рассрочку и при этом продолжать работать в поте лица.

1 2 3 ... 10 В декабре 2018-го Анна Седокова приобрела квартиру в ипотеку

Анна Седокова мечтает о безупречном паркете (потому что любит ходить босиком), а также — о натуральных материалах, например, о камне. «Это очень красиво», — призналась звезда. Кроме того, певица планирует разместить в своей квартире три небольших веранды, а также «шикарные балконы».



Да уж, работа предстоит колоссальная! Но Седокова трудностей не боится. «Мы, девочки, можем все», — заявила певица.