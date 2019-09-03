Шарлиз Терон преобразилась, сделав новую стрижку для съемок

Голливудская актриса и лауреат премии «Оскар» — известная любительница экспериментировать со своей внешностью. Некоторые из ее преображений повергают в шок, некоторые заставляют невольно восхититься, но ни одно не оставляет равнодушным.

2 сентября Шарлиз Терон разместила в своем Инстаграме снимок, на котором предстала перед подписчиками совершенно неузнаваемой. 44-летняя актриса примерила на себя дерзкий образ: коротко подстриглась, высветлила некоторые пряди и дополнила новую прическу макияжем в стиле гранж с черными смоки и нюдовой помадой.

«Она вернулась», — сопроводила фотографию подписью Шарлиз. Не все поняли, что имела в виду актриса, поэтому в комментариях фолловеры строили свои догадки:

«Новая прическа и новая жизнь? У тебя появился новый парень?», «Вы снимаете вторую часть “Атомной блондинки?”», «С такой стрижкой хорошо работать диджеем в Берлине».

Только одна версия была точной. Шарлиз представила новый образ злодейки Сайфер из франшизы «Форсаж». Антагонистка, которая портила жизнь другим героям, вернется в девятой части блокбастера и снова заставит зрителей нервничать. Впрочем, возможно, Сайфер, как и некоторые другие злодеи «Форсажа», вдруг поменяет отношение к жизни и перейдет на сторону добра.

Дерзкий облик Шарлиз привлек внимание не только ее поклонников, но и других звезд. Актриса Дженьюэри Джонс не могла не прокомментировать стрижку коллеги по цеху и озвучила мысли некоторых поклонников Терон:



«Эта прическа — абсолютно новый уровень красоты. Она пойдет только тебе одной».

Действительно, иногда кажется, что только Шарлиз Терон может так часто и радикально менять свой образ: то она скопирует выражение лица журналистки Мегин Келли, то накинет на себя меха в роли злой королевы Равенны, то изумленно приподнимет тонкие брови в романтичном образе из фильма «Адвокат дьявола».

Но не все согласились с точкой зрения Джонс. Режиссер Ксавье Долан решил поспорить с утверждением актрисы и уверенно заявил:



«Такой и будет моя следующая стрижка».

1 2 3 ... 10 Шарлиз Терон постоянно экспериментирует со своей внешностью

За день фото Шарлиз Терон в мальчишеском образе набрало больше 335 тысяч лайков.