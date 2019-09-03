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Шарлиз Терон преобразилась, сделав новую стрижку для съемок

Голливудская актриса и лауреат премии «Оскар» — известная любительница экспериментировать со своей внешностью. Некоторые из ее преображений повергают в шок, некоторые заставляют невольно восхититься, но ни одно не оставляет равнодушным.
Шарлиз Терон

2 сентября Шарлиз Терон разместила в своем Инстаграме снимок, на котором предстала перед подписчиками совершенно неузнаваемой. 44-летняя актриса примерила на себя дерзкий образ: коротко подстриглась, высветлила некоторые пряди и дополнила новую прическу макияжем в стиле гранж с черными смоки и нюдовой помадой. 

«Она вернулась», — сопроводила фотографию подписью Шарлиз. Не все поняли, что имела в виду актриса, поэтому в комментариях фолловеры строили свои догадки:

«Новая прическа и новая жизнь? У тебя появился новый парень?», «Вы снимаете вторую часть “Атомной блондинки?”», «С такой стрижкой хорошо работать диджеем в Берлине».

Только одна версия была точной. Шарлиз представила новый образ злодейки Сайфер из франшизы «Форсаж». Антагонистка, которая портила жизнь другим героям, вернется в девятой части блокбастера и снова заставит зрителей нервничать. Впрочем, возможно, Сайфер, как и некоторые другие злодеи «Форсажа», вдруг поменяет отношение к жизни и перейдет на сторону добра.

Шарлиз Терон

Дерзкий облик Шарлиз привлек внимание не только ее поклонников, но и других звезд. Актриса Дженьюэри Джонс не могла не прокомментировать стрижку коллеги по цеху и озвучила мысли некоторых поклонников Терон: 

«Эта прическа — абсолютно новый уровень красоты. Она пойдет только тебе одной».

Действительно, иногда кажется, что только Шарлиз Терон может так часто и радикально менять свой образ: то она скопирует выражение лица журналистки Мегин Келли, то накинет на себя меха в роли злой королевы Равенны, то изумленно приподнимет тонкие брови в романтичном образе из фильма «Адвокат дьявола».

Но не все согласились с точкой зрения Джонс. Режиссер Ксавье Долан решил поспорить с утверждением актрисы и уверенно заявил: 

«Такой и будет моя следующая стрижка».

За день фото Шарлиз Терон в мальчишеском образе набрало больше 335 тысяч лайков.

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03 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @charlizeafrica/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Шарлиз Терон

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Она даже лысая и в мешке восхитительна и прекрасна, обожаю ее!!!!!!

  • С это стрижкой она похожа на тетю из советского госучреждения. Брр. Но наверно так и задумано было по роли.

  • Лучше бы детей к спихологу отвела.

  • Красивая женщина, но с этим причесоном на Кару Делевинь стала похожа... (((

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