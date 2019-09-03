Шарлиз Терон преобразилась, сделав новую стрижку для съемок

2 сентября Шарлиз Терон разместила в своем Инстаграме снимок, на котором предстала перед подписчиками совершенно неузнаваемой. 44-летняя актриса примерила на себя дерзкий образ: коротко подстриглась, высветлила некоторые пряди и дополнила новую прическу макияжем в стиле гранж с черными смоки и нюдовой помадой.
«Она вернулась», — сопроводила фотографию подписью Шарлиз. Не все поняли, что имела в виду актриса, поэтому в комментариях фолловеры строили свои догадки:
Только одна версия была точной. Шарлиз представила новый образ злодейки Сайфер из франшизы «Форсаж». Антагонистка, которая портила жизнь другим героям, вернется в девятой части блокбастера и снова заставит зрителей нервничать. Впрочем, возможно, Сайфер, как и некоторые другие злодеи «Форсажа», вдруг поменяет отношение к жизни и перейдет на сторону добра.
Дерзкий облик Шарлиз привлек внимание не только ее поклонников, но и других звезд. Актриса Дженьюэри Джонс не могла не прокомментировать стрижку коллеги по цеху и озвучила мысли некоторых поклонников Терон:
Действительно, иногда кажется, что только Шарлиз Терон может так часто и радикально менять свой образ: то она скопирует выражение лица журналистки Мегин Келли, то накинет на себя меха в роли злой королевы Равенны, то изумленно приподнимет тонкие брови в романтичном образе из фильма «Адвокат дьявола».
Но не все согласились с точкой зрения Джонс. Режиссер Ксавье Долан решил поспорить с утверждением актрисы и уверенно заявил:
За день фото Шарлиз Терон в мальчишеском образе набрало больше 335 тысяч лайков.