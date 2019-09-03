Эксперт объяснила, почему королеве более симпатична Меган Маркл, а не Кейт Миддлтон

Обыкновенная студентка Кейт Миддлтон вошла в мир королевской роскоши в далеком 2003 году. Она начала встречаться с принцем Уильямом и одним этим привлекла внимание его царственной бабушки. Отношения Кейт и старшего сына принцессы Дианы прошли долгую проверку временем, и пара сыграла свадьбу мечты в 2011 году.
Новоиспеченная герцогиня Кембриджская прочно закрепилась в статусе одной из самых популярных персон среди британской элиты, появлялась на светских мероприятиях, активно занималась благотворительностью, но за все эти годы ей так и не удалось сблизиться с любимой бабушкой своего мужа.
Ингрид Сьюард, главный редактор журнала «Величество», поделилась своими наблюдениями насчет причин переживаний герцогини Кембриджской:
По мнению эксперта, это стремление герцогини Кембриджской и создает напряженность в отношениях двух представительниц королевской династии.
Кроме того, Сьюард уверена, что между Миддлтон и Елизаветой слишком мало общего, чтобы они по-настоящему наслаждались обществом друг друга.
Несмотря на это, отношения Елизаветы с другой ее невесткой — Меган Маркл — складываются куда лучше, по словам Ингрид Сьюард.
Действительно, такой навык дорогого стоит. На торжественной церемонии открытия моста через реку Мерси Меган Маркл шептала что-то Елизавете II на ухо и хихикала, как школьница. Королева смеялась ей в ответ. Можно ли представить Кейт Миддлтон в такой ситуации? Едва ли.
Об особом отношении королевы к Меган говорит и то, что Елизавета II неоднократно нарушала традиции ради счастья внука и бывшей голливудской актрисы. Она приняла Маркл на празднике по случаю Рождества, когда та была невестой принца Гарри. Также Елизавета закрыла глаза на то, что Меган разведена.