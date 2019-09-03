Эксперт объяснила, почему королеве более симпатична Меган Маркл, а не Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская знакома с королевой Елизаветой II уже много лет, но доверительные отношения между ними так и не установились. Королевский эксперт Ингрид Сьюард рассказала, почему Елизавета II не будет относиться к Кейт так, как к Меган.

Обыкновенная студентка Кейт Миддлтон вошла в мир королевской роскоши в далеком 2003 году. Она начала встречаться с принцем Уильямом и одним этим привлекла внимание его царственной бабушки. Отношения Кейт и старшего сына принцессы Дианы прошли долгую проверку временем, и пара сыграла свадьбу мечты в 2011 году.

Новоиспеченная герцогиня Кембриджская прочно закрепилась в статусе одной из самых популярных персон среди британской элиты, появлялась на светских мероприятиях, активно занималась благотворительностью, но за все эти годы ей так и не удалось сблизиться с любимой бабушкой своего мужа.

Ингрид Сьюард, главный редактор журнала «Величество», поделилась своими наблюдениями насчет причин переживаний герцогини Кембриджской:

«Королева безмерно восхищается Кейт, но дружбы между ними нет. У них совсем мало общего. Думаю, в их отношениях больше формальности. Все-таки Кейт воплощает надежды королевы на будущее, она стремится сделать все, чтобы не расстроить ее».

По мнению эксперта, это стремление герцогини Кембриджской и создает напряженность в отношениях двух представительниц королевской династии.

Кроме того, Сьюард уверена, что между Миддлтон и Елизаветой слишком мало общего, чтобы они по-настоящему наслаждались обществом друг друга.

«Единственное, что могло бы связывать королеву и Кейт, — это дети. Правда, я не представляю, как Елизавета II без умолку говорит о своей многочисленной родне. Она довольно застенчивая и тихая женщина».

Несмотря на это, отношения Елизаветы с другой ее невесткой — Меган Маркл — складываются куда лучше, по словам Ингрид Сьюард.

«Они обе любят собак. Кроме того, Меган знает, как заставить королеву смеяться».

Действительно, такой навык дорогого стоит. На торжественной церемонии открытия моста через реку Мерси Меган Маркл шептала что-то Елизавете II на ухо и хихикала, как школьница. Королева смеялась ей в ответ. Можно ли представить Кейт Миддлтон в такой ситуации? Едва ли.

1 2 3 ... 9 Кейт Миддлтон уже много лет является одним из наиболее популярных членов королевской семьи

Об особом отношении королевы к Меган говорит и то, что Елизавета II неоднократно нарушала традиции ради счастья внука и бывшей голливудской актрисы. Она приняла Маркл на празднике по случаю Рождества, когда та была невестой принца Гарри. Также Елизавета закрыла глаза на то, что Меган разведена.