«Никто не совершенен»: принц Гарри наконец ответил на критику из-за его с Меган перелетов на частных самолетах

Путешествия членов королевской семьи всегда на слуху, но за каждым шагом герцога и герцогини Сассекских после недавнего скандала теперь пристально следит весь мир. Принц Гарри решился прервать молчание.

3 сентября принц Гарри посетил мероприятие в Амстердаме, в ходе которого он впервые прокомментировал обвинения в регулярном использовании частного самолета для личных нужд. Скандал в СМИ вспыхнул летом, когда герцог Сассекский вместе с женой Меган и сыном Арчи отправились на Ибицу, а потом посетили виллу сэра Элтона Джона на юге Франции.

Авторитетные издания буквально обрушились на Гарри и Меган, и одиночные высказывания их немногочисленных защитников тонули под лавиной негативных комментариев. Пользователи социальных сетей обвиняли герцога и герцогиню Сассекских в лицемерии: будучи известными защитниками окружающей среды и сторонниками осознанного потребления, на практике они не следуют своим же принципам.

Частный самолет, в отличие от коммерческого, подразумевает меньшее количество пассажиров. Поэтому он сжигает значительно больше топлива в перерасчете на одного человека. Именно это и возмутило как поклонников, так и хейтеров Гарри и Меган.

За 11 дней Гарри и Меган летали четырежды, и от народного гнева их не спасло даже то, что за них вступился певец Элтон Джон, близкий друг покойной принцессы Дианы.

Пока герцог Кембриджский и его супруга пытались справиться со шквалом возмущений, его старший брат принц Уильям преспокойно слетал с семьей в Шотландию эконом-классом.

Меган решила никак не комментировать произошедшее, поэтому отдуваться за нее пришлось ее супругу:

«Мы все стараемся совершать хорошие поступки, но никто из нас не совершенен».

«Я прилетел сюда обычным рейсом. 99% своего времени я провожу, путешествуя коммерческими авиалиниями. Однако иногда в жизни происходят обстоятельства, когда меры по защите моей семьи требуют усиления», — честно сказал герцог Сассекский на серии вопросов и ответов.

В Амстердаме принц Гарри представил свой новый проект в сфере эко-туризма. Инициатива Travalyst призвана снизить вред, который природе приносит индустрия.

Судя по тому, что объявление о запуске Travalyst появилось чуть позже в Инстаграме королевской пары, Меган молчаливо поддерживает амбициозные начинания своего мужа.