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В ответ на многочисленные слухи беременная Мария Миронова показала отца своего ребенка

На днях знаменитая актриса подтвердила слухи о беременности, после чего в прессе появились домыслы о ее избраннике. 3 сентября Мария Миронова решила положить конец слухам и показала снимок со своим любимым.
Мария Миронова
Мария Миронова

46-летняя Мария Миронова не привыкла выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Именно поэтому о ее уже довольно глубокой беременности поклонники узнали лишь на днях. В связи с этим известием в Сети только и обсуждают потенциального возлюбленного — ведь Мария так и не рассекретила, кто стал отцом ее ребенка. Многие издания в спешном порядке стали публиковать непроверенную информацию о «муже».

Мария Миронова со своим возлюбленным
Мария Миронова со своим возлюбленным

Со слов анонимных «приятелей» актрисы стало известно, что ее избранник — зажиточный судовладелец родом из Греции. Сама же Миронова довольно четко дала понять, что рассекречивать своего избранника пока не собирается. 

«Когда я сочту нужным рассказать, кто папа малыша, тогда и расскажу. Это не ваше дело. Можете написать, что я давно замужем. Супруг никакого отношения к кинопроизводству не имеет», — поделилась она в интервью «Экспресс газете».

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Вероятно, актрисе надоели домыслы прессы, поэтому она приоткрыла завесу тайны. 3 августа она опубликовала в своем Инстаграме снимок, на котором виден ее возлюбленный. Точнее, часть его лица. 

Кроме того, актриса прокомментировала слухи о детях от первого брака, которых якобы бросил ее возлюбленный. «У моего мужа нет детей. Будет, Бог даст, первый», — заявила Мария Миронова.

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03 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru,m Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @mariya_mironova_actress/Instagram
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Мария Миронова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Не удивлюсь,если выяснится,что муж лет на ...дцать моложе. Как у Кудрявцевой. Ещё одна стареющая женщина решила доказать,что она ещё ого-го.

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