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Вдова Децла рассказала, что ей пришлось переехать после смерти рэпера

Юлия Киселева часто делится своими переживаниями с фолловерами в Инстаграме. На этот раз вдова Кирилла Толмацкого рассказала, почему она не может вернуться домой.
Юлия Киселева

3 сентября на странице Юлии Киселевой появилась фотография яркого цветка гибискуса. Под снимком вдова известного рэпера поделилась историей появления этого растения в доме. Децл подарил ей его несколько лет назад, и прошлой зимой гибискус чуть не погиб. 

Трагедия, произошедшая с покойным мужем Юлии, сказалась на всех домашних, и ей понадобилось принять экстренные меры, чтобы сохранить душевное равновесие. Но по возвращении домой ее ждал неприятный сюрприз.

«Менять обстановку после трагедии пришлось всем: сына, кошку, цветы и себя надо было спасать. Думала, что временно поживем в другом месте, не ожидала смены замков на дверях своего дома».

В комментариях к фотографии Юлия Киселева обвинила бывшую свекровь в том, что та поменяла замки на двери и не предупредила ее об этом. У вдовы Децла накопилось множество претензий к Ирине Толмацкой, и она решила откровенно поделиться ими с пользователями социальных сетей. 

«Муж покупал эту квартиру на свои деньги для своей семьи. Мать хитростью заставила написать дарственную на себя и теперь хозяйничает в чужом доме, водит туда чужих людей, забирает животных, берет чужие вещи, ищет что-то».

По словам Киселевой, бывшая свекровь дала понять, что не желает больше видеть ни ее, ни сына Децла Антония. Но среди подписчиков нашлись те, кто смотрел прямые эфиры матери покойного рэпера. Они изложили другую версию событий:

«За замки не переживайте, свяжитесь с Ириной Анатольевной, она вас пустит, если еще что-то нужно забрать или если вы решили вернуться. За квартирой нужно было смотреть, там же еще рыбки оставались, а дверь закрыта». 

Фолловеры Киселевой в большинстве своем поддержали ее и поблагодарили за откровенность.

  • Юлия Киселева
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    Юлия Киселева тяжело переживает трагическую гибель мужа — известного рэпера Децла
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Напомним, Децл умер 3 февраля 2019 года от острой сердечной недостаточности.

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03 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Валерий Шарифулин/ТАСС, @juzeppejostko, @somamamori/Instagram
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Кирилл Толмацкий (Децл)

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Никого не оправдываю,но что там не так.....
    Ну не может взрослый неженатый ( то есть от жены имущество прятать не надо как некоторые делают) мужчина купить на свои деньги квартиру для семьи и сына ,а потом просто подарить её маме...

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