Вдова Децла рассказала, что ей пришлось переехать после смерти рэпера

3 сентября на странице Юлии Киселевой появилась фотография яркого цветка гибискуса. Под снимком вдова известного рэпера поделилась историей появления этого растения в доме. Децл подарил ей его несколько лет назад, и прошлой зимой гибискус чуть не погиб.
Трагедия, произошедшая с покойным мужем Юлии, сказалась на всех домашних, и ей понадобилось принять экстренные меры, чтобы сохранить душевное равновесие. Но по возвращении домой ее ждал неприятный сюрприз.
В комментариях к фотографии Юлия Киселева обвинила бывшую свекровь в том, что та поменяла замки на двери и не предупредила ее об этом. У вдовы Децла накопилось множество претензий к Ирине Толмацкой, и она решила откровенно поделиться ими с пользователями социальных сетей.
По словам Киселевой, бывшая свекровь дала понять, что не желает больше видеть ни ее, ни сына Децла Антония. Но среди подписчиков нашлись те, кто смотрел прямые эфиры матери покойного рэпера. Они изложили другую версию событий:
Фолловеры Киселевой в большинстве своем поддержали ее и поблагодарили за откровенность.
Напомним, Децл умер 3 февраля 2019 года от острой сердечной недостаточности.