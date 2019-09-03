Борис Корчевников спровоцировал слухи об ухудшении состояния своего здоровья

Поклонники Бориса Корчевникова бьют тревогу: неужели телеведущий снова борется с раком?

Борис Корчевников

Генеральный продюсер телеканала «Спас» и телеведущий Борис Корчевников в последнее время с завидной регулярностью пугает своих поклонников.



Сначала он сильно поправился, что не ускользнуло от внимания фолловеров. Те тут же предположили, что ведущий снова борется с онкологией и принимает гормональные препараты, которые могут влиять на вес. Тогда 37-летний Корчевников успокоил поклонников и сказал, что его здоровью ничего не угрожает.

Затем он попал в ДТП: машина, в которой ехал Борис, сбила на дороге косулю.

Ну а на днях телеведущий снова заставил поклонников поволноваться. Борис на опубликованном черно-белом фото идет вперед по пустому тоннелю.

Фолловерам это явно не понравилось: «Фото странное... Тревожное... Не хочу думать о плохом!», «Какое-то нехорошее фото. Очень как-то символично: дорога, коридор, свет. Удалите его», «Сколько подобных фото было у людей, которые ушли в мир иной...».

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Отметим, что опасения поклонников ведущего шоу «Судьба человека» вполне понятны: в 2015-м у Бориса обнаружили онкологию. Шоумен перенес операцию по удалению опухоли головного мозга.