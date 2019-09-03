«На помощь дочери я не могла рассчитывать»: Клара Новикова рассказала о борьбе с раком

В интервью Борису Корчевникову юмористка Клара Новикова рассказала, что победила рак. Дочь артистки тогда не могла поддержать маму.

Клара Новикова

В 2018 году СМИ заподозрили, что Клара Новикова страдает от онкологии. Юмористка эти слухи резко опровергла и заявила, что ведет активную социальную жизнь, просто ходит не по светским мероприятиям, а по дням рождения друзей. Более того, 72-летняя Новикова объяснила, что постоянно играет в спектаклях в Театре на Малой Бронной.

Но на днях выяснилось, что артистка тогда все же слукавила. Много лет назад она и правда боролась с онкологией. Об этом Новикова рассказала Борису Корчевникову в интервью на передаче «Судьба человека». Когда Клара Борисовна узнала о страшном диагнозе, она даже задумалась о смерти. Но победить недуг ей помог муж Юрий Зерчанинов (он умер в 2009 году). «В те годы, можно сказать, что муж Юрий переболел вместе со мной. Он помог мне преодолеть все трудности. На помощь дочери я не могла рассчитывать. У нее были экзамены в школе», — вспомнила звезда.

При этом Новикова болезненно реагирует на сообщения о том, что борется с онкологией сейчас. «Уже даже врача, который помог мне победить рак, нет в живых. Но слухи о моей болезни все равно не дают покоя людям. Журналисты берут интервью по телефону. Выносят в заголовки неправду. Понимаю, что журналистика сложная профессия, но так действовать нельзя», — заявила Клара Борисовна.

Отметим, что мужа, который помог артистке пережить болезнь, Новикова считает любовью всей своей жизни. После смерти Юрия Клару Борисовну неоднократно звали замуж, но она отказывалась от предложений.