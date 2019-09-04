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Кевин Федерлайн обвинил отца Бритни Спирс в насилии над их старшим сыном

Кевин Федерлайн запретил отцу Бритни Спирс приближаться к их общим детям и забрал 13-летнего Шона и 12-летнего Джейдена к себе. По делу о домашнем насилии уже идет проверка.
Кевин Федерлайн, Бритни Спирс
Кевин Федерлайн и Бритни Спирс

Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн подал жалобу в полицию на ее отца, 67-летнего Джейми Спирса. Кевин утверждает, что Джейми избил своего 13-летнего внука Шона.

По словам Федерлайна, между Джейми и Шоном случился скандал, в ходе которого дедушка поднял руку на внука. После этого, как сообщает портал E!News, Кевин обратился в полицию. 

Бритни Спирс

Теперь дедушке запрещено приближаться к внукам. Отмечается, что ни Джейми, ни Бритни не выступали против этого решения. 

Интересно, что инцидент произошел вскоре после того, как Бритни и Кевин урегулировали права на опеку. Суд постановил, что Федерлайн получит 70% прав, Бритн — 30%, хотя раньше они делили обязанности поровну.

Бритни Спирс
Бритни и Джейми Спирс

Шон и Джейден теперь будут жить вместе с отцом, а Бритни сможет навещать мальчиков. Как утверждает адвокат Федерлайна, он ни в коем случае не будет препятствовать общению сыновей с матерью.

Возможно, после этого инцидента Бритни наконец-то сможет избавиться от опеки своего отца? Напомним, в 2008 году Джейми Спирс был назначен официальным опекуном Бритни, посколько после развода с Федерлайном певица была не в себе (все мы помним, как она побрилась налысо), пристрастилась к алкоголю и наркотикам и прошла курс реабилитации. 

Звезда пытается добиться отмены опеки, но безуспешно. Напротив, Джейми обратился в суд Лос-Анджелеса, чтобы зарегистрировать опеку над дочерью еще в восьми новых штатах и округе Колумбия. Незадолго до этого Спирс требовал получить полное опекунство над Бритни Луизиане, во Флориде и на Гавайях. 

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04 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Бритни Спирс, Кевин Федерлайн

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