Лея Бурерожденная: даже 5-балльный ураган не помешал Самойловой устроить праздник в честь дня рождения средней дочери

Рэпер и его жена должны были вернуться в Россию еще на прошлой неделе, но обстоятельства вынудили их задержаться в Майами. Им пришлось пропустить школьную линейку в честь 1 сентября и запланированный праздник для средней дочери звездной четы — известной всем непоседы Леи.
Американские СМИ пристально отслеживали все перемещения урагана «Дориан» и своевременно предупреждали о них местных жителей. Джиган и Оксана закупились водой и едой на случай перебоев с поставками продуктов, причем им чуть ли не пришлось сражаться за каждую банку консервов.
Однако даже необходимость экстренно готовиться к стихийному бедствию не омрачила день рождения девочки. Родители устроили ей запоминающуюся вечеринку, на которой уже 5-летняя Лея появилась в образе принцессы с розовой блестящей короной на голове.
В подписи к посту в своем Инстаграме Оксана Самойлова назвала Лею «бурерожденной» в честь героини сериала «Игра престолов» и трогательно поздравила малышку с важным днем:
Знаменитость отметила, что есть нечто символичное в том, что такая резвая и непоседливая девочка, как Лея, отмечает свой день рождения в самый разгар урагана.
Напомним, что Джиган и Оксана Самойлова воспитывают трех дочерей: Ариелу, Лею и Майю.