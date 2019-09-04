Лея Бурерожденная: даже 5-балльный ураган не помешал Самойловой устроить праздник в честь дня рождения средней дочери

Тревожные новости о надвигающемся урагане «Дориан» пугают как местных жителей, так и наших соотечественников, находящихся сейчас в Майами. Несмотря на угрозу стихийного бедствия, Оксана Самойлова и Джиган не оставили Лею без вечеринки по случаю 5-летия.

Рэпер и его жена должны были вернуться в Россию еще на прошлой неделе, но обстоятельства вынудили их задержаться в Майами. Им пришлось пропустить школьную линейку в честь 1 сентября и запланированный праздник для средней дочери звездной четы — известной всем непоседы Леи.

Американские СМИ пристально отслеживали все перемещения урагана «Дориан» и своевременно предупреждали о них местных жителей. Джиган и Оксана закупились водой и едой на случай перебоев с поставками продуктов, причем им чуть ли не пришлось сражаться за каждую банку консервов.

Однако даже необходимость экстренно готовиться к стихийному бедствию не омрачила день рождения девочки. Родители устроили ей запоминающуюся вечеринку, на которой уже 5-летняя Лея появилась в образе принцессы с розовой блестящей короной на голове.

В подписи к посту в своем Инстаграме Оксана Самойлова назвала Лею «бурерожденной» в честь героини сериала «Игра престолов» и трогательно поздравила малышку с важным днем:

«Ох, наша буря, шипучая вишня. Ты истязаешь наши нервы уже 5 лет. Самые веселые, интересные и сложные 5 лет нашей жизни. Вроде совсем недавно я высовывала твои маленькие пальчики из розетки, вытаскивала тебя из каждой второй лужи и практически ежедневно отмывала маркеры с твоего милого личика. И я хочу это делать снова, снова».

Знаменитость отметила, что есть нечто символичное в том, что такая резвая и непоседливая девочка, как Лея, отмечает свой день рождения в самый разгар урагана.

1 2 3 ... 10 Джиган и его жена Оксана Самойлова собирались вернуться в Россию на прошлой неделе, но вынуждены были задержаться в Майами

Напомним, что Джиган и Оксана Самойлова воспитывают трех дочерей: Ариелу, Лею и Майю.