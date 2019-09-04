Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Жена Дмитрия Тарасова сообщила о сроке своей беременности

3 сентября Рунет гудел от новости о второй беременности Анастасии Тарасовой. На следующий день мы узнали, на каком сроке находится супруга футболиста.
Анастасия Тарасова, Дмитрий Тарасов

4 сентября Анастасия Тарасова вновь оказалась в центре внимания. Если накануне она объявила о своей второй беременности, вызвав бурю эмоций в социальных сетях, то сегодня решила побаловать своих подписчиков новыми подробностями.

Молодая мама разместила в своих инстаграм-историях фотографию завтрака, снабдив ее жизнерадостной подписью:

«Доброе утро! Всех накормила, пора поесть и самой».

Наше внимание привлекло не то, что Тарасова предпочитает завтракать кашей с финиками и гречишным шоколадом от Элен Манасир, а неприметный значок справа в углу. Над картинкой с авокадо красовалась надпись «week 16». Таким недвусмысленным образом Анастасия Тарасова рассказала своим фолловерам, что находится на 4 месяце беременности.

За интересным положением Анастасии пристально следят 804 тысячи ее подписчиков, поэтому стоит надеяться, что она будет регулярно оповещать их о своем состоянии и делиться какими-нибудь любопытными подробностями. Супруга Дмитрия охотно раскрывает фолловерам свои секреты: от тонкостей воспитания дочери до бьюти-предпочтений.

  • Анастасия Тарасова (Костенко), Дмитрий Тарасов
    1 2 3 ...10
    Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко начали встречаться, когда футболист еще был женат на телеведущей Ольге Бузовой
    Смотреть галерею

Добавим, что Дмитрий Тарасов станет отцом в третий раз. У него подрастают две дочери: 10-летняя Ангелина и годовалая Милана.

Перейти к обсуждению 7


04 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @kostenko.94, @tarasov23/Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко)

Реклама

7 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Вот вуману повезло, как минимум на ближайший год есть статьи))))

  • ,,поели,теперь можно и поспать,,))

  • Ой е, важные новости: жена бывшего мужа Бузовой прекратила вскармливание и находится на 16 неделе беременности. Как нам без этого прожить?

  • Это когда нибудь прекратиться?

  • Стархит написал, что Тарасов продаёт свой дом. С Олей купил, с Настей продают. Такие разные жёны))

  • Настя все труханами своими трясет на вумане. Чегой-то сразу представилось перегоревшее молоко в ее грудях.Ждем отчет о выделениях на прокладке! Когда там мазня закончилась, когда месики начались, с первых ли удалось забеременеть или парочка холостых была? жду детальнейшего отчета!

  • Ну ведь и правда счастливые какие.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-21 13:36:00
302
как забрать ребёнка , куда обращаться? квартира мне её не нужна , средств , возможностей достаточно , чтоб дать ребёнку лучшее образование, воспитание, внимание . Телефон, контакт?
СМИ выяснили, кто станет опекуном 10-летней внучки скончавшейся Александры Назаровой
20 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.