Жена Дмитрия Тарасова сообщила о сроке своей беременности

3 сентября Рунет гудел от новости о второй беременности Анастасии Тарасовой. На следующий день мы узнали, на каком сроке находится супруга футболиста.

4 сентября Анастасия Тарасова вновь оказалась в центре внимания. Если накануне она объявила о своей второй беременности, вызвав бурю эмоций в социальных сетях, то сегодня решила побаловать своих подписчиков новыми подробностями.

Молодая мама разместила в своих инстаграм-историях фотографию завтрака, снабдив ее жизнерадостной подписью:

«Доброе утро! Всех накормила, пора поесть и самой».

Наше внимание привлекло не то, что Тарасова предпочитает завтракать кашей с финиками и гречишным шоколадом от Элен Манасир, а неприметный значок справа в углу. Над картинкой с авокадо красовалась надпись «week 16». Таким недвусмысленным образом Анастасия Тарасова рассказала своим фолловерам, что находится на 4 месяце беременности.

За интересным положением Анастасии пристально следят 804 тысячи ее подписчиков, поэтому стоит надеяться, что она будет регулярно оповещать их о своем состоянии и делиться какими-нибудь любопытными подробностями. Супруга Дмитрия охотно раскрывает фолловерам свои секреты: от тонкостей воспитания дочери до бьюти-предпочтений.

1 2 3 ... 10 Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко начали встречаться, когда футболист еще был женат на телеведущей Ольге Бузовой

Добавим, что Дмитрий Тарасов станет отцом в третий раз. У него подрастают две дочери: 10-летняя Ангелина и годовалая Милана.