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Алла Пугачева вернула «7-ю молодость» с помощью веснушек на лице

70-летняя Примадонна не перестает удивлять своих поклонников эффектными нарядами и моложавой внешностью. Последний пост в ее Инстаграме заставляет задуматься: неужели Алле Борисовне под силу повернуть время вспять?
Алла Пугачева

4 сентября певица разместила новое селфи с отдыха в Юрмале, где она проводит лето вместе с детьми и мужем. На снимке Пугачева показала свой отпускной образ с небрежными кудрями и нюдовой помадой. Дива дополнила пляжный лук широкополой соломенной шляпой.

В подписи к фотографии певица с горечью сообщила, что она обожает солнечные ванны, но они ей противопоказаны. Ведь достаточно всего пяти минут, проведенных на море в ясный день, чтобы на ее лице появились веснушки. Но даже к такой ситуации Примадонна российской эстрады отнеслась с присущим ей оптимизмом.

«Может это 7-я молодость пришла?» — с юмором спросила Пугачева у своих фолловеров.

Подписчики согласились с тем, что знаменитость прекрасно выглядит: «Алла Борисовна, от вас молодость и не уходит! Не выгонять же!», «Алла Борисовна, выглядите потрясающе! Просто перфект, для своих 28 лет отлично!», «Какая вы клевая! Восхищаюсь вами и вашей естественностью!»

Алла Пугачева

В комментариях отметились и российские звезды. Яна Рудковская восхитилась остроумием Пугачевой: «Обожаю вас и ваш юмор». А певец и композитор Игорь Николаев пожелал певице и Максиму Галкину приятно провести время в Латвии:

«Хорошо вам отдохнуть, дорогие наши! Но с солнцем аккуратно!».
  • Алла Пугачева
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    Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным, дочкой Лизой и сыном Гарри отдыхают в Юрмале
    Смотреть галерею

Добавим, что нашлись хейтеры, которые посчитали, что фотография неудачная, а веснушки на лице звезды — следы возрастной пигментации. 

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04 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @alla_orfey, @maxgalkinru/Instagram, Persona Stars
Теги

Алла Пугачева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Статические пятна, более возможно.

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