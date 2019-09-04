«Тело как у ребенка»: поклонники встревожены, что 61-летняя легенда кино Мишель Пфайфер слишком худая

3 сентября Мишель Пфайфер разместила новый пост в своем Инстаграме. Она часто делится с подписчиками кадрами со съемок и снимками из повседневной жизни. В этот раз 61-летняя лауреатка премии «Золотой глобус» показала опубликовала фото с яхты.
После выставки D23, на которой Пфайфер вместе с Анджелиной Джоли и Элль Фаннинг представляла сиквел сказки «Малефисента», актриса решила позволить себе немного отдохнуть от шума и суеты.
В комментариях фанаты пытались разгадать, где отдыхает знаменитость. Кто-то предположил, что она находится в Греции, кто-то полагал, что Мишель отправилась на остров Ванкувер, а кто-то пребывал в твердой уверенности, что звезда путешествует по Сицилии.
В адрес Пфайфер сыпались комплименты: «Богиня спустилась на Землю», «Выглядите на 19 лет», «Великолепная».
Однако чаще поклонники выражали свое искреннее беспокойство за здоровье Мишель. Чрезмерная худоба актрисы заставила их разразиться потоками критических высказываний и советов:
Актриса никак не отреагировала на встревоженные замечания фанатов. Кажется, она вряд ли принимает их близко к сердцу.
Добавим, что в октябре Мишель Пфайфер появится на киноэкранах в образе грозной королевы в фильме «Малефисента: Владычица тьмы».