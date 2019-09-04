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«Тело как у ребенка»: поклонники встревожены, что 61-летняя легенда кино Мишель Пфайфер слишком худая

Иногда стремление обладать идеальным телом может стать настоящей одержимостью. Голливудская звезда Мишель Пфайфер и прежде восхищала фолловеров своей стройной фигурой, но теперь восторги переросли в беспокойство.
Мишель Пфайфер

3 сентября Мишель Пфайфер разместила новый пост в своем Инстаграме. Она часто делится с подписчиками кадрами со съемок и снимками из повседневной жизни. В этот раз 61-летняя лауреатка премии «Золотой глобус» показала опубликовала фото с яхты. 

«Скрылась с радаров. Это рай», — призналась голливудская дива.

После выставки D23, на которой Пфайфер вместе с Анджелиной Джоли и Элль Фаннинг представляла сиквел сказки «Малефисента», актриса решила позволить себе немного отдохнуть от шума и суеты. 

В комментариях фанаты пытались разгадать, где отдыхает знаменитость. Кто-то предположил, что она находится в Греции, кто-то полагал, что Мишель отправилась на остров Ванкувер, а кто-то пребывал в твердой уверенности, что звезда путешествует по Сицилии. 

В адрес Пфайфер сыпались комплименты: «Богиня спустилась на Землю», «Выглядите на 19 лет», «Великолепная».

Мишель Пфайфер

Однако чаще поклонники выражали свое искреннее беспокойство за здоровье Мишель. Чрезмерная худоба актрисы заставила их разразиться потоками критических высказываний и советов: 

«Тебе нужно есть больше шпината», «Тело как у ребенка. Болезненно худая», «Слишком худая, Мишель. Налегай на итальянскую кухню!».

Актриса никак не отреагировала на встревоженные замечания фанатов. Кажется, она вряд ли принимает их близко к сердцу.

Добавим, что в октябре Мишель Пфайфер появится на киноэкранах в образе грозной королевы в фильме «Малефисента: Владычица тьмы». 

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04 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @michellepfeifferofficial/Instagram, Getty Images, Shutterstock/Fotodom.ru
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