Оксана Воеводина рассказала, что ее муж был женат на девушке из Чехии, которая была замужем за другим

Во время очередного сеанса откровений с подписчиками Оксана Воеводина заявила, что ее муж Мухаммад V был нагло обманут бывшей женой. Некая барышня заявила, что свободна, хотя на самом деле официально была замужем, и отправилась с королем Малайзии к алтарю.

Оксана Воеводина продолжает откровенничать с подписчиками. На этот раз «Мисс Москва-2015» поведала, как познакомилась с будущим мужем, экс-королем Малайзии Мухаммадом V.

Точное место и обстоятельства знакомства Воеводина уточнять не стала, зато рассказала, что почувствовала в этот момент. «Когда я увидела моего мужа в первый раз, не знаю почему, но я подумала, что именно он станет отцом моих детей. Но я быстро отбросила эти мысли, ведь было слишком рано об этом размышлять», — призналась Оксана.

А вот дальше началось интересное. Воеводина рассказала, что поинтересовалась у мужа, был ли он женат и есть ли у него дети.

«Он сказал мне, что развелся в 2015 году, потому что его бывшая жена из Чехии солгала ему и сказала, что не замужем. По документам она не была разведена в своей стране».

Также Воеводина уточняет, что Мухаммад пожаловался ей, что экс-супруга использовала его только ради денег, поэтому не родила ему ребенка. Когда Оксана переехала в Малайзию, ее будущий супруг пообещал, что научит ее всему, что ей стоит знать про ислам. На этом Воеводина закончила свой рассказ, но пообещала, что подписчиков ждет продолжение...

1 2 3 ... 8 Оксана Воеводина продолжает рассказывать о своей жизни подписчикам

Напомним, что сейчас Воеводина одна воспитывает сына Леона: в середине июля стало известно, что Мухаммад V подал на развод. При этом по российским законам пара все еще состоит в официальном браке, а Воеводина постоянно выкладывает фото с мужем.