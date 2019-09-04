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Оксана Воеводина рассказала, что ее муж был женат на девушке из Чехии, которая была замужем за другим

Во время очередного сеанса откровений с подписчиками Оксана Воеводина заявила, что ее муж Мухаммад V был нагло обманут бывшей женой. Некая барышня заявила, что свободна, хотя на самом деле официально была замужем, и отправилась с королем Малайзии к алтарю.

Оксана Воеводина продолжает откровенничать с подписчиками. На этот раз «Мисс Москва-2015» поведала, как познакомилась с будущим мужем, экс-королем Малайзии Мухаммадом V.

Точное место и обстоятельства знакомства Воеводина уточнять не стала, зато рассказала, что почувствовала в этот момент. «Когда я увидела моего мужа в первый раз, не знаю почему, но я подумала, что именно он станет отцом моих детей. Но я быстро отбросила эти мысли, ведь было слишком рано об этом размышлять», — призналась Оксана.

А вот дальше началось интересное. Воеводина рассказала, что поинтересовалась у мужа, был ли он женат и есть ли у него дети. 

«Он сказал мне, что развелся в 2015 году, потому что его бывшая жена из Чехии солгала ему и сказала, что не замужем. По документам она не была разведена в своей стране».

Также Воеводина уточняет, что Мухаммад пожаловался ей, что экс-супруга использовала его только ради денег, поэтому не родила ему ребенка. Когда Оксана переехала в Малайзию, ее будущий супруг пообещал, что научит ее всему, что ей стоит знать про ислам. На этом Воеводина закончила свой рассказ, но пообещала, что подписчиков ждет продолжение...

Напомним, что сейчас Воеводина одна воспитывает сына Леона: в середине июля стало известно, что Мухаммад V подал на развод. При этом по российским законам пара все еще состоит в официальном браке, а Воеводина постоянно выкладывает фото с мужем.

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04 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @rihanapetra/Instagram

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Театр абсурда и театр одного актера. Два в одном

  • Чушь какая-то. Кто сочиняет все эти глупые сказки?

  • ой ей ей какой мутный товарищ! Ни одна нрмальная баба не повелась бы на него, ну видно же даже по фото, что пройдоха, а оказывается реще и женат не раз был и не только на своих малазийках!! О ужас, как можно на такое как он клюнуть? Только в рассчете на деньги, но от него их не добиться.

  • Бедная девочка( какие русские женщины! Борятся за свою любовь до последнего, похоже что король наигрался и бросил а она надеется вернуть, всего наилучшего ей! Надеюсь что её муж вернётся или будет другой ещё лучше!

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