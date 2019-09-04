Оксана Воеводина рассказала, что ее муж был женат на девушке из Чехии, которая была замужем за другим

Оксана Воеводина продолжает откровенничать с подписчиками. На этот раз «Мисс Москва-2015» поведала, как познакомилась с будущим мужем, экс-королем Малайзии Мухаммадом V.
Точное место и обстоятельства знакомства Воеводина уточнять не стала, зато рассказала, что почувствовала в этот момент. «Когда я увидела моего мужа в первый раз, не знаю почему, но я подумала, что именно он станет отцом моих детей. Но я быстро отбросила эти мысли, ведь было слишком рано об этом размышлять», — призналась Оксана.
А вот дальше началось интересное. Воеводина рассказала, что поинтересовалась у мужа, был ли он женат и есть ли у него дети.
Также Воеводина уточняет, что Мухаммад пожаловался ей, что экс-супруга использовала его только ради денег, поэтому не родила ему ребенка. Когда Оксана переехала в Малайзию, ее будущий супруг пообещал, что научит ее всему, что ей стоит знать про ислам. На этом Воеводина закончила свой рассказ, но пообещала, что подписчиков ждет продолжение...
Напомним, что сейчас Воеводина одна воспитывает сына Леона: в середине июля стало известно, что Мухаммад V подал на развод. При этом по российским законам пара все еще состоит в официальном браке, а Воеводина постоянно выкладывает фото с мужем.