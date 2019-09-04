Анастасия Тарасова рассказала о «жутком» токсикозе и первых шевелениях малыша

На днях стало известно, что Анастасия и Дмитрий Тарасовы скоро снова станут родителями. Судя по фото, которые супруги выложили в Инстаграме, у модели пошел второй триместр беременности.
Это подтверждает и то, что 25-летняя Тарасова уже отмучилась с токсикозом, который обычно (но не всегда) настигает будущих мам в первые три месяца. «Слава Богу, закончился этот жуткий токсикоз (в этот раз мне ''повезло'' конкретно) и я наслаждаюсь моментом. Все у нас отлично идет по плану, чему мы несказанно рады», — рассказала Анастасия фолловерам, которые теперь следят за каждым постом и инстаграм-историями звезды.
Также Тарасова поделилась очень личной и трогательной информацией о будущем ребенке.
Напомним, Анастасия и Дмитрий воспитывают годовалую дочку Милану. Из-за очень маленькой разницы в возрасте между дочкой и будущим малышом многие обвинили Тарасову в незапланированной беременности. Анастасия в ответ на это заявила, что она и Дмитрий ждали, когда молодама мама восстановится после первых родов, после чего долго высчитывали дни и готовились к зачатию.