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Анастасия Тарасова рассказала о «жутком» токсикозе и первых шевелениях малыша

Модель Анастасия Тарасова поведала о том, что уже пережила неприятный период токсикоза. По словам девушки, она пока не может понять, как себя ощущает.
Анастасия Костенко

На днях стало известно, что Анастасия и Дмитрий Тарасовы скоро снова станут родителями. Судя по фото, которые супруги выложили в Инстаграме, у модели пошел второй триместр беременности. 

Это подтверждает и то, что 25-летняя Тарасова уже отмучилась с токсикозом, который обычно (но не всегда) настигает будущих мам в первые три месяца. «Слава Богу, закончился этот жуткий токсикоз (в этот раз мне ''повезло'' конкретно) и я наслаждаюсь моментом. Все у нас отлично идет по плану, чему мы несказанно рады», — рассказала Анастасия фолловерам, которые теперь следят за каждым постом и инстаграм-историями звезды.

Анастасия Костенко

Также Тарасова поделилась очень личной и трогательной информацией о будущем ребенке. 

«Все спрашивают о моих ощущениях — я пока не успеваю понять, Милаша занимает все внимание, и от этого все кажется быстрее, легче и незаметнее, хотя шевеления ребеночка я почувствовала очень рано».
  • Анастасия Тарасова (Костенко)
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    Анастасия Тарасова рассказала о своем самочувствии во время второй беременности
    Смотреть галерею

Напомним, Анастасия и Дмитрий воспитывают годовалую дочку Милану. Из-за очень маленькой разницы в возрасте между дочкой и будущим малышом многие обвинили Тарасову в незапланированной беременности. Анастасия в ответ на это заявила, что она и Дмитрий ждали, когда молодама мама восстановится после первых родов, после чего долго высчитывали дни и готовились к зачатию.

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04 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @kostenko.94/Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко), Дмитрий Тарасов

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Господи дай сил это не видеть каждый день ...она первая с токсикозом ?...

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