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Бритни Спирс перекрасилась в брюнетку

Бритни Спирс, кажется, хочет начать новую жизнь. По крайней мере, резкая смена цвета волос активно на это намекает. Неудивительно, ведь сейчас в жизни поп-принцессы происходит невесть что.
Бритни Спирс
Бритни Спирс

Бритни Спирс переживает сейчас не самые простые времена. На днях стало известно, что ее сыновья, 13-летний Шон и 12-летний Джейден, переехали жить к отцу Кевину Федерлайну.

Музыкант посчитал, что сейчас их детям находиться с Бритни небезопасно ввиду ее нестабильного психического состояния. Суд согласился с рэпером и разделил опеку между Федерлайном и Спирс в неравной пропорции: отец получил 70%, мать — 30.

Бритни Спирс
Бритни Спирс с сыновьями

А сразу после этого случилось то, что только укрепило Кевина в его решении. Когда Бритни с сыновьями были в гостях у отца певицы, тот в пылу яростного спора поднял руку на Шона.

Федерлайн, узнав об этом, тут же обратился в полицию и написал заявление против 67-летнего Джейми Спирса. Теперь он не имеет права приближаться к внукам в течение трех лет. Бритни против такого решения не выступала.

Вскоре после того, как новости о случившемся появились в Сети, Бритни вышла на связь в своем Инстаграме. Но она не стала комментировать ситуацию, а поделилась изменениями в облике. Звезда сменила цвет волос и «перешла на темную сторону». «Те же лица, то же платье, новые волосы! Да, моя сестра вдохновила меня стать темнее», — подписала снимок Спирс. В комментариях отметился ее бойфренд Сэм Асгари, который заметил, что Бритни прекрасна и блондинкой, и брюнеткой.

И пока Бритни меняет образ (а девушки часто делают это, когда им катастрофически нужно избавиться от негативного прошлого и изменить свою жизнь), инсайдеры, близкие к певице, рассказывают, что Спирс в ужасе от того, что происходит. 

«Она ужасно расстроена. Вероятно, Бритни больше никогда не будет разговаривать с отцом».

Но есть и хоть какая-то положительная сторона этого скандала. «Бритни попробует использовать эту ситуацию, чтобы наконец-то избавиться от опеки отца. Она не хочет, чтобы он продолжил разрушать ее жизнь», — отметил инсайдер порталу RadarOnline.

Напомним, в 2008 году Джейми Спирс стал официальным опекуном Бритни после развода с Федерлайном (звезда тогда пристрастилась к запрещенным веществам) и контролировал ее жизнь и имущество. Звезда пытается добиться отмены опеки, но безуспешно.

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05 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @britneyspears/Instagram,, Getty Images
Теги

Бритни Спирс, Кевин Федерлайн

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Жалко ее очень. Взгляд безумный. Ну почему не найдется какой-то хороший ментор, терапевт, коуч, да кто угодно, который поможет ей реально жизнь наладить, а не будет только бабки выкачивать, как все в ее окружении. Что ж это такое, столько возможностей, а толку пшик.

  • Какая я ж это брюнетка??

  • Вот она роковая любовь этой женщины..После него всё пошло через ж у неё.Огромная ошибка конечно..

  • Это не брюнетка, что радует. Просто затонировала свой пережженный блонд, ей так больше идёт

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Гость 2019-08-21 13:36:00
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20 Комментариев





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