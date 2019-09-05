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Мать Децла призналась, что носит вещи покойного сына

Ирина Толмацкая все еще не может смириться с тем, что ее сын скончался в столь молодом возрасте. Женщина носит его вещи, чтобы чувствовать присутствие покойного Децла.
Децл
Кирилл и Ирина Толмацкие

Кирилл Толмацкий (aka Децл) скончался 3 февраля этого года. Музыканту неожиданно стало плохо на вечеринке в Ижевске, где рэпер выступал в частном порядке. Врачи не смогли спасти Кирилла — он умер от острой сердечной недостаточности.

Мама Толмацкого Ирина до сих пор не может смириться с тем, что ее сына больше нет. В интервью изданию «Собеседник» женщина призналась, что носит одежду сына, чтобы чувствовать его присутствие.  

«Есть Кирюшина одежда. Я ее ношу. Думаю, что его вещи должны жить. Наверное, у меня что-то не так с головой, но мне хочется его почувствовать. Он меня обнимает через эту одежду».

Также Ирина Толмацкая прокомментировала недавний скандал с вдовой рэпера Юлией, которая вот уже полгода не дает семье Кирилла видеться с его единственным сыном Антонием.

Децл
«Нет Кирюши, и некому меня защитить. Я приходила в школу к внуку, но там мне сказали, что у Юли с Тони родственников нет, и меня туда не пропустили. То есть Юля — мать-одиночка, а я никто...».

Напомним, что у Кирилла были натянутые отношения со своим отцом Александром. Рэпер перестал общаться с папой в 2004 году, когда тот ушел из семьи к молодой любовнице. Из-за этого Децл даже не познакомил родителя с внуком — впервые Антоний и Александр увиделись на похоронах Кирилла.

Александр, впрочем, не упускает возможности высказаться по поводу жены покойного сына, причем в негативном ключе. «Жалко, что ты жил с холодной, безумной негодяйкой и так и не узнал, что такое настоящая любовь…» — написал он в своем Инстаграме в день рождения Децла, также отметив, что Кирилл был несчастлив в этом браке.

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05 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @irinatolmatskaya, @juzeppejostko/Instagram
Теги

Кирилл Толмацкий (Децл)

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Очень жаль мамочку Ирочку!!!Ненавижу Юлю и Александра одинаково сильно!!!Надеюсь Тони с возрастом всё поймет!!!Кирюша,помним,любим!!!Ты лучший!!!

  • Гость

    Очень жаль мамочку Ирочку!!!Ненавижу Юлю и Александра одинаково сильно!!!Надеюсь Тони с возрастом всё поймет!!!Кирюша,помним,любим!!!Ты лучший!!!

    А Вы кто такая, чтобы знать и понимать что там на самом деле происходит, чем те, кто знакомы изнутри с ситуацией в сто раз лучше?

  • У нее, походу, действительно сейчас с головой плохо, что понять можно. А так-то в школу никого сейчас во время уроков не пустят, даже родственников, если это не было оговорено заранее. Люди такие, если у них горе, то им кажется, что все вокруг должны вместе с ними страдать и входить в их положение. А это не так. Ну какое дело постороннему человеку, охраннику, до всего этого? Он не знает эту женщину, не знает этого Антона, в школе таких мальчишек сотня. Даже, скорее всего, не знает кто такой был Децл и что он там пел. У него есть инструкция - не пускать никого без договоренности с учителем или директором, он и не пустит. Бабушка не заметила, видимо, что времена очень сильно изменились с тех пор, как она сама в школу ходила в СССР и туда был свободный вход для всех. И жалко ее и неловко как-то за нее, из ерунды ведь делает проблему в этом случае.

  • Мамочки Ирочки и мамочки Юлечки - как-нибудь сами разберутся. Пацана реально жаль. Моя симпатия на стороне жены.

  • Толмацкий настоящий мужик, что думает то и говорит, и имеет полное право.

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