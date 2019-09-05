Мать Децла призналась, что носит вещи покойного сына

Кирилл Толмацкий (aka Децл) скончался 3 февраля этого года. Музыканту неожиданно стало плохо на вечеринке в Ижевске, где рэпер выступал в частном порядке. Врачи не смогли спасти Кирилла — он умер от острой сердечной недостаточности.
Мама Толмацкого Ирина до сих пор не может смириться с тем, что ее сына больше нет. В интервью изданию «Собеседник» женщина призналась, что носит одежду сына, чтобы чувствовать его присутствие.
Также Ирина Толмацкая прокомментировала недавний скандал с вдовой рэпера Юлией, которая вот уже полгода не дает семье Кирилла видеться с его единственным сыном Антонием.
Напомним, что у Кирилла были натянутые отношения со своим отцом Александром. Рэпер перестал общаться с папой в 2004 году, когда тот ушел из семьи к молодой любовнице. Из-за этого Децл даже не познакомил родителя с внуком — впервые Антоний и Александр увиделись на похоронах Кирилла.
Александр, впрочем, не упускает возможности высказаться по поводу жены покойного сына, причем в негативном ключе. «Жалко, что ты жил с холодной, безумной негодяйкой и так и не узнал, что такое настоящая любовь…» — написал он в своем Инстаграме в день рождения Децла, также отметив, что Кирилл был несчастлив в этом браке.