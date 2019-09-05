Мать Децла призналась, что носит вещи покойного сына

Ирина Толмацкая все еще не может смириться с тем, что ее сын скончался в столь молодом возрасте. Женщина носит его вещи, чтобы чувствовать присутствие покойного Децла.

Кирилл и Ирина Толмацкие

Кирилл Толмацкий (aka Децл) скончался 3 февраля этого года. Музыканту неожиданно стало плохо на вечеринке в Ижевске, где рэпер выступал в частном порядке. Врачи не смогли спасти Кирилла — он умер от острой сердечной недостаточности.

Мама Толмацкого Ирина до сих пор не может смириться с тем, что ее сына больше нет. В интервью изданию «Собеседник» женщина призналась, что носит одежду сына, чтобы чувствовать его присутствие.

«Есть Кирюшина одежда. Я ее ношу. Думаю, что его вещи должны жить. Наверное, у меня что-то не так с головой, но мне хочется его почувствовать. Он меня обнимает через эту одежду».

Также Ирина Толмацкая прокомментировала недавний скандал с вдовой рэпера Юлией, которая вот уже полгода не дает семье Кирилла видеться с его единственным сыном Антонием.

«Нет Кирюши, и некому меня защитить. Я приходила в школу к внуку, но там мне сказали, что у Юли с Тони родственников нет, и меня туда не пропустили. То есть Юля — мать-одиночка, а я никто...».

Напомним, что у Кирилла были натянутые отношения со своим отцом Александром. Рэпер перестал общаться с папой в 2004 году, когда тот ушел из семьи к молодой любовнице. Из-за этого Децл даже не познакомил родителя с внуком — впервые Антоний и Александр увиделись на похоронах Кирилла.

1 2 3 ... 8 Ирина Толмацкая не может смириться со смертью любимого сына

Александр, впрочем, не упускает возможности высказаться по поводу жены покойного сына, причем в негативном ключе. «Жалко, что ты жил с холодной, безумной негодяйкой и так и не узнал, что такое настоящая любовь…» — написал он в своем Инстаграме в день рождения Децла, также отметив, что Кирилл был несчастлив в этом браке.