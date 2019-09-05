Дмитрий Тарасов должен бывшей жене еще 8 млн рублей

Футболист Дмитрий Тарасов продает особняк с шестью спальнями, огромной гардеробной, несколькими санузлами и бассейном, который он купил во время брака с Ольгой Бузовой, за 78 млн рублей. При этом он должен бывшей супруге Оксане еще 8 миллионов.

Дмитрий Тарасов и Оксана Дмитриева

Тут такое дело: долг по алиментам 32-летний футболист Дмитрий Тарасов погасил. Но это не значит, что его разбирательства с экс-супругой Оксаной Дмитриевой закончились. Оказывается, Дмитрий, который скоро снова станет отцом, обязан выплатить бывшей жене еще 8 млн рублей!

Об этом изданию Teleprogramma.pro рассказал адвокат Дмитриевой Сергей Жорин.

Сергей Жорин

«Хотя задолженность по алиментам Дмитрий погасил, там есть еще неустойка. Мы сейчас целенаправленно не обращаемся в суд по взысканию — это решение Оксаны, просто она благородная и порядочная девушка. Ему повезло в этом плане. Она решила сейчас пока повременить с этой историей, потому что Тарасов сейчас, действительно, из одного клуба ушел, в другой не перешел».

А ведь на днях стало известно, что Тарасов продает роскошный трехэтажный особняк, который он купил еще во время брака с телеведущей Ольгой Бузовой. Причем Дмитрий приобрел участок и дом за 160 миллионов рублей, а отдать их новым владельцам планирует всего за 78 (то есть в два раза дешевле).

Дмитрий и Анастасия Тарасовы с дочкой Миланой

По какой причине Дмитрий и Анастасия продают особняк, да еще и так дешево, пока не известно. Сергей Жорин давать какие-либо предположения отказался.

По всей видимости, Тарасов решил распрощаться с недвижимостью, поскольку сейчас у него нет стабильного заработка — футболист ушел из «Локомотива» и пока еще не нашел себе новое место работы.

1 2 3 4 5 6 7 Дмитрий Тарасов должен выплатить бывшей жене еще 8 млн рублей

«Искренне желаем Дмитрию, чтобы у него все сложилось с работой в новом клубе. Потом мы, конечно, вернемся к вопросам, связанным с неустойкой. Попозже. Там серьезная сумма — около 8 миллионов рублей», — отметил Жорин.