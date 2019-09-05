Себе на уме: Меган и Гарри отказались отдыхать с королевой в Шотландии из-за «слишком маленького сына», но летят с ним в Африку

Королевский инсайдер утверждает, что герцог и герцогиня Сассекские отклонили ежегодное приглашение Елизаветы II разделить с ней августовский отпуск в замке Балморал, а вместо этого отправились на Ибицу.

Замок Балморал

Ежегодно королевская династия Великобритании (включая Елизавету II и ее внуков) проводит августовский отпуск все вместе. Для того, чтобы отдохнуть от напряженного рабочего графика и побыть, наконец, самой обычной британской семьей, они собираются в родовом шотландском замке Балморал.



Совместные обеды, прогулки на свежем воздухе и неторопливые беседы стали доброй традицией, которую Виндзоры поддерживают уже не одно поколение. На семейный слет в обязательном порядке приезжают все, даже «отставная» Сара Фергюссон или, скажем, 98-летний принц Филипп (которому в столь солидном возрасте лучше беречь силы и лишний раз не отправляться в путешествия). Присутствовать в Балморале — дело чести и дань уважения не только традициям Виндзоров, но и самой Елизавете II. Она каждое лето с нетерпением ждет августа, чтобы без спешки пообщаться с любимыми внуками и правнуками. Однако в этом году ей этого, к сожалению, не удалось.

Елизавета II

Елизавета II, которая всегда особо нежно относилась к принцу Гарри, надеялась, что и в этом году (теперь уже вместе с женой и сыном) внук проведет с ней августовские каникулы. Королева планировала пообщаться с маленьким Арчи, показать Меган красивый многовековой замок (герцогиня Сассекская еще ни разу не гостила в Балморале), а кроме того — помочь укрепить отношения между Уильямом и Гарри, которые (судя по сообщениям западных СМИ) то и дело конфликтуют. Сассексы, разумеется, получили официальное приглашение погостить в Балморале, но предпочли ответить отказом. Вместо этого они улетели на Ибицу.

Меган Маркл с сыном Арчи и принц Гарри

Казалось бы, что здесь такого? Подумаешь, вместо промозглой Шотландии выбрали солнечный остров — возможно, это было полезно и для маленького Арчи, который за свои три месяца жизни уже успел побывать в разных странах. Ну да, вековые традиции. Ну да, Елизавета II не сможет насладиться общением с маленьким правнуком... Это все можно понять и принять. Однако британцев возмутило другое, а именно причина, по которой Сассексы отказали Елизавете II в совместном семейном отдыхе.



«Гарри и Меган не полетели в Балморал, сославшись на то, что Арчи еще слишком мал для перелетов», — поделился инсайдер с изданием The Sun.

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Предполагалось, что малыш мог пережить стресс из-за нескольких часов полета до Шотландии, что негативно сказалось бы на его здоровье. Однако эта «уважительная причина» прозвучала совершенно не уважительно, ведь знаменитые родители спустя несколько дней с чистой совестью отправились в многочасовой перелет на Ибицу, а затем и в Ниццу. Более того, в скором времени они планируют всей семьей провести время в Южной Африке!



Да уж... Неизвестно, как отреагировала на подобную выходку Елизавета II. Однако она не стала отменять ежегодный отпуск и вовсю наслаждалась компанией других своих правнуков — 6-летнего Джорджа, 4-летней Шарлотты и годовалого Луи, вместе с которыми приехали и их родители.