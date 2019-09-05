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Принц Уильям и Кейт Миддлтон проводили детей в школу: Шарлотту в первый класс, а Джорджа — во второй

5 сентября для всех школьников Великобритании прозвенел первый звонок. В этом году в британской королевской семье стало на одного ученика больше — ко второкласснику принцу Джорджу присоединилась его младшая сестра Шарлотта. 
Кейт Миддлтон, Принцесса Шарлотта, Елизавета Диана, Принц Уильям, Принц Джордж Александр Луи
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

5 сентября в Великобритании начался новый учебный год. Торжественных линеек для учеников и родителей в европейской стране нет — зато имеется традиция провожать в этот день детей до порога их учебных заведений. 

Посетили сегодня школу и принц Уильям с Кейт Миддлтон. 

Герцог и герцогиня Кембриджские отвели на уроки в частную школу Thomas's Battersea 6-летнего сына Джорджа и 4-летнюю дочь Шарлотту, которая в этом году только начинает обучение в заведении.

Кейт Миддлтон, Принцесса Шарлотта, Елизавета Диана, Принц Уильям, Принц Джордж Александр Луи
 

Судя по выражению лица второклассника принца Джорджа, он не очень обрадован началу уроков. Королевские инсайдеры то и дело подмечают, что королевский наследник учится без особого рвения и, как и многие дети, больше любит гулять и играть в игрушки.

А вот всегда бойкая Шарлотта выглядела весьма смущенно и постоянно держась за руку мамы. 

Все лето будущая ученица с нетерпением ждала начала учебного года. Однако поняв, что ей придется на долгие часы разлучиться с семьей, девочка немного растерялась.

Родители помогли наследникам донести тяжелые портфели и немного пообщались с их педагогом. Напомним, в школе ребята изучают грамматику, вычисление, иностранные языки, а также занимаются творчеством и танцами и учатся правилам хорошего поведения. 

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05 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Кейт Миддлтон, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Принц Уильям, Принц Джордж Александр Луи, Меган Маркл, Принц Чарльз, Принц Луи, Камилла Паркер Боулз

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Такая показуха,вот лакированая мама,вот детей проводили,вот милая первая учительница,будто других детей не существует для неё,и всё так милейше...как надоела их монархия слащавая,за счет граждан.

  • У Шарлотты уже рефлекс безусловный - показывать язык, когда ее фотографируют? В СМИ ее прям каким-то юным гением представляют, но по поведению этого не скажешь

  • А мне детки Кейт очень нравятся, родились, конечно, с золотой ложечкой, видно по ним - самоуверенные, знают себе цену. Кейт красотка, настоящая принцесса!

  • Гость

    А мне детки Кейт очень нравятся, родились, конечно, с золотой ложечкой, видно по ним - самоуверенные, знают себе цену. Кейт красотка, настоящая принцесса!

    Мне особенно Джордж нравится)

  • Гость

    Такая показуха,вот лакированая мама,вот детей проводили,вот милая первая учительница,будто других детей не существует для неё,и всё так милейше...как надоела их монархия слащавая,за счет граждан.

    А англичанам не надоела, это поглавней будет)

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