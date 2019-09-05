Принц Уильям и Кейт Миддлтон проводили детей в школу: Шарлотту в первый класс, а Джорджа — во второй

5 сентября для всех школьников Великобритании прозвенел первый звонок. В этом году в британской королевской семье стало на одного ученика больше — ко второкласснику принцу Джорджу присоединилась его младшая сестра Шарлотта.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

5 сентября в Великобритании начался новый учебный год. Торжественных линеек для учеников и родителей в европейской стране нет — зато имеется традиция провожать в этот день детей до порога их учебных заведений.

Посетили сегодня школу и принц Уильям с Кейт Миддлтон.

Герцог и герцогиня Кембриджские отвели на уроки в частную школу Thomas's Battersea 6-летнего сына Джорджа и 4-летнюю дочь Шарлотту, которая в этом году только начинает обучение в заведении.

Судя по выражению лица второклассника принца Джорджа, он не очень обрадован началу уроков. Королевские инсайдеры то и дело подмечают, что королевский наследник учится без особого рвения и, как и многие дети, больше любит гулять и играть в игрушки.

А вот всегда бойкая Шарлотта выглядела весьма смущенно и постоянно держась за руку мамы.

Все лето будущая ученица с нетерпением ждала начала учебного года. Однако поняв, что ей придется на долгие часы разлучиться с семьей, девочка немного растерялась.

1 2 3 ... 10 Принц Джордж и принцесса Шарлотта отправились в школу

Родители помогли наследникам донести тяжелые портфели и немного пообщались с их педагогом. Напомним, в школе ребята изучают грамматику, вычисление, иностранные языки, а также занимаются творчеством и танцами и учатся правилам хорошего поведения.