Принц Уильям и Кейт Миддлтон проводили детей в школу: Шарлотту в первый класс, а Джорджа — во второй

5 сентября в Великобритании начался новый учебный год. Торжественных линеек для учеников и родителей в европейской стране нет — зато имеется традиция провожать в этот день детей до порога их учебных заведений.
Герцог и герцогиня Кембриджские отвели на уроки в частную школу Thomas's Battersea 6-летнего сына Джорджа и 4-летнюю дочь Шарлотту, которая в этом году только начинает обучение в заведении.
Судя по выражению лица второклассника принца Джорджа, он не очень обрадован началу уроков. Королевские инсайдеры то и дело подмечают, что королевский наследник учится без особого рвения и, как и многие дети, больше любит гулять и играть в игрушки.
Все лето будущая ученица с нетерпением ждала начала учебного года. Однако поняв, что ей придется на долгие часы разлучиться с семьей, девочка немного растерялась.
Родители помогли наследникам донести тяжелые портфели и немного пообщались с их педагогом. Напомним, в школе ребята изучают грамматику, вычисление, иностранные языки, а также занимаются творчеством и танцами и учатся правилам хорошего поведения.