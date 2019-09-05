«Мы сможем дать жару еще очень долго»: 50-летняя Марина Газманова снялась в белье в поддержку своей ровесницы Джей Ло

4 сентября Марина Газманова разместила в своем Инстаграме кадры из откровенной фотосессии. На фото мать двоих детей предстала в черном корсете и нижнем белье. Волосы жена Олега Газманова собрала в высокую прическу, которая выгодно подчеркнула ее тонкую шею.
Под снимками Марина разместила вдохновляющее послание, адресованное подписчицам. Она указала на то, что в России женщины после 35 лет начинают стесняться своего возраста и сильно переживать из-за него, что может сказаться на их здоровье. Звезда призвала своих ровесниц не обращать внимания на злопыхателей и наслаждаться прожитыми годами. Она привела себя в качестве примера:
Смелые фотографии, на которых Марина продемонстрировала идеальную фигуру во всей красе, только дополнили проникновенную речь знаменитости. Газманова подчеркнула, что ее пост — жест поддержки Дженнифер Лопес, которая часто подвергается критике за то, что одевается чересчур откровенно. Жена Олега Газманова посоветовала хейтерам не тратить время на поиск и обсуждение чужих недостатков, а попробовать чему-то научиться у женщин, за плечами которых много лет жизненного опыта.
«Горжусь», — лаконично похвалил свою супругу Олег Газманов. «Да! Богиня!», — одобрила слова Марины Наташа Королева. Пост с жизненной позицией знаменитости собрал почти 600 комментариев.