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«Мы сможем дать жару еще очень долго»: 50-летняя Марина Газманова снялась в белье в поддержку своей ровесницы Джей Ло

Певицу и актрису Дженнифер Лопес часто обвиняют в том, что та одевается не по возрасту и выбирает слишком откровенные наряды. Жена Олега Газманова решила поддержать стремление западной ровесницы не стесняться своего тела.
Олег Газманов, Марина Газманова

4 сентября Марина Газманова разместила в своем Инстаграме кадры из откровенной фотосессии. На фото мать двоих детей предстала в черном корсете и нижнем белье. Волосы жена Олега Газманова собрала в высокую прическу, которая выгодно подчеркнула ее тонкую шею. 

Марина Газманова

Под снимками Марина разместила вдохновляющее послание, адресованное подписчицам. Она указала на то, что в России женщины после 35 лет начинают стесняться своего возраста и сильно переживать из-за него, что может сказаться на их здоровье. Звезда призвала своих ровесниц не обращать внимания на злопыхателей и наслаждаться прожитыми годами. Она привела себя в качестве примера:

«Мне пятьдесят — это молодость второй половины жизни, когда ты уже никому ничего не должна!»

Смелые фотографии, на которых Марина продемонстрировала идеальную фигуру во всей красе, только дополнили проникновенную речь знаменитости. Газманова подчеркнула, что ее пост — жест поддержки Дженнифер Лопес, которая часто подвергается критике за то, что одевается чересчур откровенно. Жена Олега Газманова посоветовала хейтерам не тратить время на поиск и обсуждение чужих недостатков, а попробовать чему-то научиться у женщин, за плечами которых много лет жизненного опыта.

«Милые юные прелестницы не разглядывайте наши морщинки на коленях, лучше учитесь у лучших. Мы сможем дать жару еще очень долго, потому что молодость она внутри, как ни крути!»
  • Марина Муравьева-Газманова
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    4 сентября Марина Газманова удивила подписчиков новым постом в Инстаграме
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«Горжусь», — лаконично похвалил свою супругу Олег Газманов. «Да! Богиня!», — одобрила слова Марины Наташа Королева. Пост с жизненной позицией знаменитости собрал почти 600 комментариев.

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05 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @marinagazmanova/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru
Теги

Марина Муравьева-Газманова, Дженнифер Лопес

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • А что, Джей Ло нуждалась в поддержке Марины?)

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