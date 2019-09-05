Съемочная группа с Ириной Горбачевой попала под обстрел в Кабардино-Балкарии

Требует ли искусство жертв? Кажется, теперь Ирина Горбачева сможет ответить на этот вопрос. Дело в том, что по автомобилю съемочной группы фильма «Чики» (в котором играет и 31-летняя актриса) открыл огонь житель Кабардино-Балкарии.

Ирина Горбачева

На днях съемочная группа фильма «Чики» приехала в Кабардино-Балкарию, в город Прохладный. В центре сюжета новой картины Эдуарда Оганесяна — историях подруг-проституток, главную из которых играет Ирина Горбачева. Судя по всему, не все местные жители обрадовались такому социальному искусству: один мужчина и вовсе взялся за оружие!



Инцидент произошел 4 сентября: неизвестный из охотничьей винтовки «Сайга» несколько раз выстрелил в автомобиль киногруппы. Расположился бдительный горожанин в окне многоэтажного дома, откуда хорошо просматривалась дорога, по которой ехала машина с актерами и членами съемочной команды.

Ирина Горбачева со съемочной командой

Издание «КП» со ссылкой на очевидцев случившегося сообщило, что во время стрельбы мужчина кричал, что «не позволит снимать кино о проститутках в Кабардино-Балкарии».



Сейчас, как передает «Интерфакс», этот активный «борец за нравственные ценности» уже задержан: об этом сообщили в региональном управлении МВД.

1 2 3 ... 9 Эдуард Оганесян решил провести съемки своего нового фильма в Кабардино-Балкарии

К счастью, в результате обстрела никто из участников съемочной группы не пострадал. Чуть позже Эдуард Оганесян на радио «Говорит Москва» заявил, что не собирается останавливать съемки и продолжит создание картины на Кавказе.



Взволнованные пользователи Сети уже завалили Ирину Горбачеву вопросами и выразили свое беспокойство о ее состоянии. Пока актриса никак не прокомментировала случившееся.