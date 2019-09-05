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Съемочная группа с Ириной Горбачевой попала под обстрел в Кабардино-Балкарии

Требует ли искусство жертв? Кажется, теперь Ирина Горбачева сможет ответить на этот вопрос. Дело в том, что по автомобилю съемочной группы фильма «Чики» (в котором играет и 31-летняя актриса) открыл огонь житель Кабардино-Балкарии. 
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева

На днях съемочная группа фильма «Чики» приехала в Кабардино-Балкарию, в город Прохладный. В центре сюжета новой картины Эдуарда Оганесяна — историях подруг-проституток, главную из которых играет Ирина Горбачева. Судя по всему, не все местные жители обрадовались такому социальному искусству: один мужчина и вовсе взялся за оружие!

Инцидент произошел 4 сентября: неизвестный из охотничьей винтовки «Сайга» несколько раз выстрелил в автомобиль киногруппы. Расположился бдительный горожанин в окне многоэтажного дома, откуда хорошо просматривалась дорога, по которой ехала машина с актерами и членами съемочной команды.

Ирина Горбачева со съемочной командой
Ирина Горбачева со съемочной командой

Издание «КП» со ссылкой на очевидцев случившегося сообщило, что во время стрельбы мужчина кричал, что «не позволит снимать кино о проститутках в Кабардино-Балкарии». 

Сейчас, как передает «Интерфакс», этот активный «борец за нравственные ценности» уже задержан: об этом сообщили в региональном управлении МВД.

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    Эдуард Оганесян решил провести съемки своего нового фильма в Кабардино-Балкарии
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К счастью, в результате обстрела никто из участников съемочной группы не пострадал. Чуть позже Эдуард Оганесян на радио «Говорит Москва» заявил, что не собирается останавливать съемки и продолжит создание картины на Кавказе.

Взволнованные пользователи Сети уже завалили Ирину Горбачеву вопросами и выразили свое беспокойство о ее состоянии. Пока актриса никак не прокомментировала случившееся.

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05 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @bubunya, @irina_gorbacheva/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Ирина Горбачева

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