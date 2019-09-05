Наташа Королева сообщила, когда Тарзан завершит карьеру стриптизера

После переезда в Москву во второй половине 1990-х Сергей Глушко начал успешную модельную карьеру, а вскоре получил предложение стать стриптизером в одном из самых знаменитых ночных клубов столицы и взял псевдоним Тарзан.
Вот уже много лет Тарзан ездит на гастроли по России и странам СНГ вместе со своим собственным шоу и целым коллективом мускулистых танцоров.
Будущей весной Сергею исполняется 50 лет. Несмотря на зрелый возраст, выглядит артист не менее эффектно, чем в начале своей карьеры.
«8 марта у мужа юбилей, 50 лет. Мы готовим грандиозное эротик-стрип-шоу. Для мужа это шоу будет красивым завершением карьеры в этом непростом жанре», — поделилась на днях с журналистами «Комсомольской правды» Наташа Королева.
Интересно, чем займется после окончания танцевальной карьеры Тарзан? Напомним, много лет назад мужчина получил актерское образование. К тому же он не раз выступал на концертах вместе с Наташей Королевой.