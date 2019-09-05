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Наташа Королева сообщила, когда Тарзан завершит карьеру стриптизера

Сергей Глушко стал известен еще в 1990-х, с тех пор продолжая регулярно выступать со своими стриптиз-шоу. Впрочем, в будущем году мужчина официально уйдет со сцены. 
Сергей Глушко (Тарзан), Наташа Королева
Тарзан и Наташа Королева

После переезда в Москву во второй половине 1990-х Сергей Глушко начал успешную модельную карьеру, а вскоре получил предложение стать стриптизером в одном из самых знаменитых ночных клубов столицы и взял псевдоним Тарзан.

Именно благодаря танцевальной карьере мужчина встретил будущую жену Наташу Королеву — певица заметила выступление красавца и захотела поближе с ним познакомиться. 

Вот уже много лет Тарзан ездит на гастроли по России и странам СНГ вместе со своим собственным шоу и целым коллективом мускулистых танцоров. 

Сергей Глушко (Тарзан)
 

Будущей весной Сергею исполняется 50 лет. Несмотря на зрелый возраст, выглядит артист не менее эффектно, чем в начале своей карьеры. 

Впрочем, после большого юбилея Глушко намерен покинуть сцену. 

«8 марта у мужа юбилей, 50 лет. Мы готовим грандиозное эротик-стрип-шоу. Для мужа это шоу будет красивым завершением карьеры в этом непростом жанре», — поделилась на днях с журналистами «Комсомольской правды» Наташа Королева. 

Интересно, чем займется после окончания танцевальной карьеры Тарзан? Напомним, много лет назад мужчина получил актерское образование. К тому же он не раз выступал на концертах вместе с Наташей Королевой. 

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05 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @tarzan_official/Instagram, Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru
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Сергей Глушко (Тарзан), Наташа Королева

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