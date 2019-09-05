Резко похудевшая Марина Федункив показала стройные ноги без намека на целлюлит

Не так давно отпраздновавшая 48-летие Марина Федункив часто радует поклонников веселыми и непосредственными снимками в своем Инстаграме. На этот раз она произвела настоящий фурор.

4 сентября актриса поделилась фотографией, на которой она предстала в сверкающем платье — такому аутфиту позавидовала бы сама Джессика Рэббит.

В подписи к снимку Федункив сообщила о начале нового сезона юмористического шоу Comedy Woman:

«Не замечаю никого на своем пути, спешу на премьеру нового сезона... Ни стыда, ни совести».

В центре внимания 3 миллионов подписчиков актрисы оказалась вовсе не программа. Главным образом фолловеров заинтересовал высокий разрез на платье, который приоткрыл стройные ноги 48-летней звезды.

«Чтоб любить эти ноги, нужен трезвый расчет, чтоб любить эти ноги, нужен банковский счет», «Имея такие роскошные ноги, грех их прятать! Супер!», «Ноги! Была бы мужчиной — женилась бы», — не скупились на комплименты поклонники Марины.

«Какая леди», — восхитился статью Федункив певец Сергей Пенкин. Коллега Марины по шоу Comedy Woman Екатерина Варнава тоже не оставила эффектную внешность актрисы без комментария и назвала ее «королевой».

1 2 3 ... 9 В апреле 2019 года Марина Федункив резко похудела

Марина Федункив сильно изменилась за последнее время. Она резко похудела в апреле, но секретом быстрой потери лишних килограммов с фолловерами так и не поделилась.

Добавим, что за день запоминающаяся фотография Марины Федункив собрала больше 60 тысяч лайков.