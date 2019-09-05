Резко похудевшая Марина Федункив показала стройные ноги без намека на целлюлит

4 сентября актриса поделилась фотографией, на которой она предстала в сверкающем платье — такому аутфиту позавидовала бы сама Джессика Рэббит.
В подписи к снимку Федункив сообщила о начале нового сезона юмористического шоу Comedy Woman:
В центре внимания 3 миллионов подписчиков актрисы оказалась вовсе не программа. Главным образом фолловеров заинтересовал высокий разрез на платье, который приоткрыл стройные ноги 48-летней звезды.
«Какая леди», — восхитился статью Федункив певец Сергей Пенкин. Коллега Марины по шоу Comedy Woman Екатерина Варнава тоже не оставила эффектную внешность актрисы без комментария и назвала ее «королевой».
Марина Федункив сильно изменилась за последнее время. Она резко похудела в апреле, но секретом быстрой потери лишних килограммов с фолловерами так и не поделилась.
Добавим, что за день запоминающаяся фотография Марины Федункив собрала больше 60 тысяч лайков.